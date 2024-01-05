У Польщі спалахнув готель, в якому проживали українці: що відомо

Майже три десятки людей довелося евакуювати з верхнього поверху

Вранці у четвер, 4 січня 2024 року, в одному з готелів Олецько Вармінсько-Мазурського воєводства на північному сході Польщі сталася пожежа. Там мешкали 155 біженців з України, четверо з них постраждали.

Займання почалося на другому поверсі готелю, там було сильне задимлення. 28 постояльців з верхніх поверхів довелося евакуювати за допомогою гідравлічного підйомника та пожежних сходів, повідомляє "Укрінформ".

Більшість мешканців готелю самостійно покинули будівлю. Рятувальна операція тривала три години. Четверо українців постраждали, мали проблеми з диханням. Їм порадили пройти медичне обстеження.

Внаслідок пожежі вигоріло кілька кімнат готелю, також серйозно постраждав коридор. Жити за таких умов неможливо, тож постояльцям порадили пошукати інше місце проживання. Тимчасово їх перевели до спортивної зали неподалік від готелю, що згорів.

Українцям тепер шукатимуть інше житло

Представник Державної пожежної служби в Олецьку Марек Висоцький заявив, що поки що причина займання невідома. Коли її дізнаються, тоді вирішать, чи передавати справу до прокуратури, розповів речник місцевої повітової поліції Даміан Ритвінський.

Ситуацію прокоментували у консульстві України у Гданську. Консул Олександр Плодистий заявив, що незабаром один із дипломатів вирушить до Олецка, щоб дізнатися про потреби постраждалих і надати необхідну допомогу. З представниками місцевої влади обговорять, куди можна переселити українців.

Раніше "Телеграф" писав, що в одній із квартир у Вишгороді почалася пожежа через повербанк. Вдалося врятувати жінку.