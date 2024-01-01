Через повербанк у квартирі багатоповерхівки на Київщині сталася пожежа: подробиці (фото)

На щастя, ніхто з людей не постраждав

У неділю, 31 грудня, у Вишгороді Київської області у багатоповерховому житловому будинку сталася масштабна пожежа. Як виявилося, спалах розпочався у квартирі, розташованій на 17-му поверсі.

На щастя, рятувальникам вдалося врятувати із квартири жінку, яку оперативно вивели на свіже повітря. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України у Києві.

Так, у Вишгородському районі Київської області на 17 поверсі житлового будинку, розташованого на вулиці Кургузова, розпочалася пожежа. На місце події прибули рятувальники, які оперативно ліквідували спалах.

Місце події

Складність гасіння полягала в тому, що під’їзди до будинку повністю заблоковані припаркованими автомобілями мешканців. Рятувальникам довелося витрачати дорогоцінні хвилини, щоби звільняти проїзд.

По прибуттю під час розвідки в задимленій квартирі виявлено жінку, яку виведено на свіже повітря і передано лікарям швидкої медичної допомоги. Після чого її госпіталізовано до районної лікарні.

Місце події

За попередньою інформацією, причиною пожежі стало займання павербанку, який стояв на зарядці в одній із кімнат.

Для довідки: павербанк може вибухнути, зокрема, через батарею низької якості та відсутність захисту живлення (таке притаманно дешевим пристроям), а також через механічні пошкодження.

Пошкодженим павербанком користуватися не можна: якщо ви помітили здуття батареї або інші зміни, утилізуйте його. У жодному разі не варто самостійно розбирати павербанк і намагатися його ремонтувати.

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