В Польше загорелся отель, в котором проживали украинцы: что известно

Почти три десятка людей пришлось эвакуировать с верхнего этажа

Утром в четверг, 4 января 2024 года, в одном из отелей Олецко Варминско-Мазурского воеводства на северо-востоке Польши произошел пожар. Там жили 155 беженцев из Украины, четверо из них пострадали.

Возгорание началось на втором этаже отеля, там было сильное задымление. 28 постояльцев с верхних этажей пришлось эвакуировать при помощи гидравлического подъемника и пожарной лестницы, сообщает "Укринформ".

Большинство жителей отеля самостоятельно покинули здание. Спасательная операция длилась три часа. Четверо украинцев пострадали, у них были проблемы с дыханием. Им порекомендовали пройти медицинское обследование.

В результате пожара выгорели несколько комнат отеля, также серьезно пострадал коридор. Жить в таких условиях невозможно, поэтому постояльцам посоветовали поискать другое место жительства. Временно их перевели в спортивный зал неподалеку от сгоревшей гостиницы.

Украинцам теперь будут искать другое жилье

Представитель Государственной пожарной службы в Олецке Марек Высоцкий заявил, что пока причина возгорания неизвестна. Когда ее узнают, тогда решат, передавать ли дело в прокуратуру, рассказал спикер местной уездной полиции Дамиан Рытвинский.

Ситуацию прокомментировали в консульстве Украины в Гданьске. Консул Александр Плодистый заявил, что в скором времени один из дипломатов отправиться в Олецко, чтобы узнать потребности пострадавших и оказать необходимую помощь. С представителями местной власти обсудят, куда можно переселить украинцев.

Ранее "Телеграф" писал, что в одной из квартир в Вышгороде начался пожар из-за повербанка. Удалось спасти женщину.