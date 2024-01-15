"Якщо німці захочуть — ласкаво просимо": у Польщі ухвалили рішення, яке не сподобається Кремлю

Країна не заперечуватиме, якщо німці захочуть посилити східний фланг НАТО у Польщі

Польща погоджується на розміщення німецьких військ на своїй території. Вона зацікавлена у цьому на тлі війни, яку Росія веде проти України.

"Коли війна йде за нашим східним кордоном, будь-яка допомога та співпраця з боку наших союзників вітаються якнайбільше. Отже, якщо німці захочуть посилити східний фланг НАТО в Польщі, як вони це зробили в Литві, то ласкаво просимо", — заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна в інтерв’ю виданню Rzeczpospolita.

Варто зазначити, що у грудні 2023 року Литва та Німеччина домовилися про постійне розміщення бригади Бундесверу у Литві для протистояння Росії. Згідно з планом, німецькі війська прибуватимуть до Литви поступово, починаючи з 2024 року, а завершення розгортання очікується до 2027 року. Ядро німецької бригади складатиметься з п’яти батальйонів, у тому числі танкового та артилерійського. Загалом Німеччина має намір розмістити у Литві близько 5 тисяч солдатів та цивільних осіб, до яких, як очікується, приєднаються їхні сім’ї на період тривалої ротації.

Починаючи повномасштабну війну, Росія вимагала від НАТО залишити всі країни, де його не було на момент розвалу СРСР — станом на 1991 рік. Тепер до НАТО вступила Фінляндія, а Литва розміщує німецький військовий контингент. РФ досягла протилежних результатів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не дозволить, щоб у його уряді хтось будував свою позицію на антиукраїнських настроях. Він заявив, що польським патріотам має бути зрозуміло, що поки Україна бореться з Росією, Польща перебуває у відносній безпеці.