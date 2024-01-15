"Если немцы захотят - добро пожаловать": в Польше приняли решение, которое не понравится Кремлю

Страна не будет возражать, если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше

Польша согласна на размещение немецких войск на своей территории. Она заинтересована в этом на фоне войны, которую Россия ведет против Украины.

"Когда война идет за нашей восточной границей, любая помощь и сотрудничество со стороны наших союзников приветствуются как можно больше. Так что, если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать", — заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.

Стоит отметить, что в декабре 2023 года Литва и Германия договорились о постоянном размещении бригады Бундесвера в Литве для противостояния России. Согласно плану, немецкие войска будут прибывать в Литву постепенно, начиная с 2024 года, а завершение развертывания ожидается к 2027 году. Ядро немецкой бригады будет состоять из пяти батальонов, в том числе танкового и артиллерийского. В целом Германия намерена разместить в Литве около 5 тысяч солдат и гражданских лиц, к которым, как ожидается, присоединятся их семьи на период длительной ротации.

Начиная полномасштабную войну, Россия требовала от НАТО уйти из всех стран, где его не было на момент развала СССР — по состоянию на 1991 год. Теперь же в НАТО вступила Финляндия, а Литва размещает немецкий военный контингент. РФ добилась противоположных результатов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не позволит, чтобы в его правительстве кто-то строил свою позицию на антиукраинских настроениях. Он заявил, что польским патриотам должно быть понятно, что пока Украина сражается с Россией, Польша находится в относительной безопасности.