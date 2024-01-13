Премьер Польши Туск сделал строгое внушение правящей партии по поводу Украины: подробности

Польский премьер рассказал о моментах, которые его беспокоят

Партия "Право и справедливость" (консервативная партия во главе с Ярославом Качинським) пыталась играть "антиукраинскую ноту" в последние месяцы избирательной кампании. Но премьер-министр Польши Дональд Туск не позволит, чтобы в его правительстве кто-то себе позволял подобное.

Польско-украинские отношения имеют "два измерения". С одной стороны, официальная Варшава понимает, что находится в безопасности, пока Украина воюет с Россией, но с другой — есть необходимость защищать собственные экономические интересы, о чем премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал в интервью каналу TVN24.

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"Я никогда не позволю никому в моем правительстве строить свою позицию по таким антиукраинским настроениям. Когда речь идет о войне и нашей приверженности, как и всему западному миру, к Украине в ее противостоянии с Россией, здесь не может быть никаких сомнений", — подчеркнул Туск.

Он заявил, что польским патриотам должно быть понятно, что пока Украина сражается с Россией, Польша находится в относительной безопасности. Эти аргументы стоит признать. Поэтому Туск призывает европейских партнеров инвестировать больше ресурсов для помощи Украине, ведь РФ уже перешла на экономику войны.

Однако отношения между Польшей и Украиной имеют еще одно измерение. Туск отметил, что поляки хотят помочь стране-соседке, но не желают делать этого себе в ущерб.

"Я буду ждать от украинской стороны, чтобы помогла нам вылечить все эти патологические ситуации на границе. И об этом тоже буду говорить в Киеве. Чтобы нашим людям не приходилось блокировать или бастовать. Проще говоря, поляки хотят помочь Украине, но от этого не должны пострадать они, а тем более украинцы", — сказал Туск.

Отметим, что премьер Польши собирается посетить Украину в ближайшее время. Он планирует лично обсудить вопрос деблокады границы и выполнения условий протестующих.

Ранее польские власти сумели договориться с фермерами. Они блокировали пункт пропуска "Медика–Шегини", требуя субсидий, кредитов и сохранения налогов на уровне 2023 года. С ними министр сельского хозяйства Польши подписал соглашение.

Среди протестующих также есть дальнобойщики. Дональд Туск ранее заявлял, что хочет облегчить им жизнь. Но он предупредил, что не сможет сразу выполнить все их условия.

Ранее "Телеграф" писал, что румынские фермеры заблокировали границу с Украиной. Начиная протест, они не заявили о своих требованиях.