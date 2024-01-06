Польские фермеры в ближайшее время разблокируют пункт пропуска на границе с Украиной: подробности

Стороны сумели договориться, а протестующие получили письменные гарантии

В субботу, 6 января 2024 года, правительство Польши подписало соглашение с фермерами движения "Обманутое село" о прекращении блокады пункта пропуска "Медыка" на границе с Украиной. Все требования протестующих пообещал выполнить министр сельского хозяйства страны Чеслав Секерский.

О подписании соглашения между фермерами и правительством сообщила подкарпатский воевода Тереза Кубас-Гул. Об этом информирует Polsat News.

Фермеры прекратят блокаду с 20:00 по местному времени. Теперь в правительстве Польши должны выполнить их требования:

сохранить размер сельскохозяйственного налога на уровне прошлого года;

увеличить кредитование на 2,5 млрд злотых;

выделить субсидии на кукурузу в размере 1 млн злотых.

Напомним, что польские фермеры начали блокировать пункт пропуска на границе с Украиной еще 23 ноября 2023 года. Они приостанавливали протесты с 24 декабря, но 4 января снова вернулись к демонстрациям. Они заявляли о готовности блокировать границу до 3 февраля. Организаторы отметили, что протест продолжится, пока правительство не даст письменное подтверждение тому, что выполнит их требования.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил о продолжении запрета на ввоз украинского зерна в страну. Он сделал эмбарго бессрочным. Политик заявил, что будет и дальше поддерживать польских фермеров.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о намерении облегчить жизнь дальнобойщикам, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Он говорил, что попытается сделать все возможное, чтобы удовлетворить их требования. Но отметил сразу, что не удастся сделать все, чего хотят протестующие.

Тем временем в Румынии строят автомагистраль, которая может стать новым транспортным коридором в Евросоюз для Украины, о чем ранее писал "Телеграф".