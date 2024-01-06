Румыния ударными темпами строит транспортный коридор для Украины: подробности (фото)

Автомагистраль планируют сдать уже в этом году

В Румынии полным ходом идет строительство "Молдавской автомагистрали", которая станет новым транспортным коридором для Украины. Она соединит Бухарест с украинской границей и ее планируют сдать в IV квартале 2024 года.

Об этом сообщает издание Ziarul de Vrancea. По неподтвержденным данным, к процессу привлекли сотни единиц техники и около 3000 сотрудников, а строительные работы ведутся 24/7.

"Молдавская автострада" соединит Бухарест с границей Украины

Когда автомагистраль сдадут в эксплуатацию, у Украины появится возможность получить доступ к портам Румынии. Более того, это будет новый транспортный коридор в страны Европейского Союза (ЕС) в обход Польши, Венгрии и Словакии.

Блокада украинской границы дальнобойщиками из перечисленных стран привела к огромным потерям для экономики нашей страны. Поэтому новый транспортный коридор расширит возможности для торговли.

Румыния ударными темпами строит автомагистраль

Напомним, что накануне власти Украины и Румынии подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве в области цифровизации и киберзащиты. Со стороны нашего государства документ подписал Михаил Федоров, глава Минцифры.

Ранее Украина уладила с Румынией 20-летний спор. Он касался строительства канала Дунай-Черное море. Румыния обращала внимание на нарушение экологических норм. Только в конце декабря 2023 года страны смогли урегулировать этот вопрос.

"Телеграф" ранее писал, что Румыния вошла в коалицию стран, которые закупят до 1000 ракет к ЗРК Patriot. Это одна из крупнейших закупок НАТО.