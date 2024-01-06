Румунія ударними темпами будує транспортний коридор для України: подробиці (фото)

Автомагістраль планують здати вже цього року

У Румунії повним ходом іде будівництво "Молдавської автомагістралі", яка стане новим транспортним коридором для України. Вона з’єднає Бухарест з українським кордоном і її планують здати у IV кварталі 2024 року.

Про це повідомляє видання Ziarul de Vrancea. За непідтвердженими даними, до процесу залучили сотні одиниць техніки та близько 3000 співробітників, а будівельні роботи ведуться 24/7.

"Молдавська автострада" з’єднає Бухарест із кордоном України

Коли автомагістраль здадуть в експлуатацію, Україна матиме можливість отримати доступ до портів Румунії. Більше того, це буде новий транспортний коридор до країн Європейського Союзу (ЄС) в обхід Польщі, Угорщини та Словаччини.

Блокада українського кордону далекобійниками з цих країн призвела до величезних втрат для економіки нашої країни. Тому новий транспортний коридор розширить можливості для торгівлі.

Румунія ударними темпами будує автомагістраль

Нагадаємо, що напередодні влада України та Румунії підписала двосторонню угоду про співпрацю в галузі цифровізації та кіберзахисту. З боку нашої держави документ підписав Михайло Федоров, голова Мінцифри.

Раніше Україна залагодила з Румунією 20-річну суперечку. Вона стосувалася будівництва каналу Дунай-Чорне море. Румунія звертала увагу на порушення екологічних норм. Лише наприкінці грудня 2023 року країни змогли врегулювати це питання.

"Телеграф" раніше писав, що Румунія увійшла до коаліції країн, які закуплять до 1000 ракет до ЗРК Patriot. Це одна з найбільших закупівель НАТО.