Україна вирішила 20-річну суперечку з Румунією: міністр розповів, про що мова

Україна виконала своє "домашнє завдання"

У суботу, 16 грудня, 20-річна суперечка з Румунією щодо вимог при будівництві каналу "Дунай-Чорне море" була вирішена. Питання було розвʼязано на полях 9-ї Наради Сторін Конвенції Еспо.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Зазначається, що Україна зробила все, аби зберегти добросусідські відносини з державою.

"Ми виконали "домашню роботу" і здолали довгий шлях з приведення у відповідність проєкту до вимог Конвенції. Адже Україні не байдуже на добросусідські відносини та дотримання норм міжнародного права. Ми хочемо і можемо шукати спільну мову та виправляти помилки минулого", — йдеться у повідомленні.

Канал "Дунай-Чорне море" на мапі

Голова українського Міндовкілля подякував своєму румунському колезі Мірчі Фечету за підтримку цього історичного рішення та міністерці навколишнього середовища Молдови Йорданці Йордановій за фахове та дипломатичне головування на засіданні Наради Сторін Конвенції.

Фото з полів 9-ї Наради Сторін Конвенції Еспо

Фото з полів 9-ї Наради Сторін Конвенції Еспо

Фото з полів 9-ї Наради Сторін Конвенції Еспо

Зауважимо, що для вирішення суперечки у січні 2005 року на основі Конвенції Еспо була створена Комісія із запиту для формування науково обґрунтованої думки щодо можливих наслідків транскордонних впливів під час реалізації та використання каналу "Дунай – Чорне море". Бухарест наголошував на тому, що українська сторона порушує екологічні норми при будівництві каналу.

Які ще важливі рішення було ухвалено

Також Руслан Стрілець поділився ще двома перемогами української делегації у Женеві:

• на 9-й Нараді Сторін Конвенції Еспо представника Білорусі не обрали в робочі органи Конвенції Еспо. Заяву підтримали делегації Швейцарії, Норвегії та ЄС. За це рішення проголосували 34 країни;

• на 43-й сесії Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані Москву позбавили статусу приймаючої сторони Метеорологічного центру "Схід" програми ЕМЕР. За це проголосували 33 країни із 35 країн-учасниць. Тепер міжнародний природоохоронний науковий центр базуватиметься в Інституті Йожефа Стефана в Любляні, Словенія. Міністр розраховує, що дуже скоро він працюватиме й в Українському гідрометцентрі.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна вперше в історії фіксує злочини Росії не лише проти наших громадян та економіки, а й проти навколишнього середовища.