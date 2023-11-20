Цього ще не робив ніхто в історії: міністр про новий крок України в умовах війни

Над питанням працює багато українських та іноземних експертів

Україна фіксує злочини росії не лише проти наших громадян та економіки, а й проти навколишнього середовища.

Як розповів в інтерв’ю "Телеграфу" міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, це те, що робиться вперше у світовій історії.

"Дуже важливим моментом є те, що ми з Офісом генерального прокурора робимо те, що до нас ніхто не робив в історії людства: фіксуємо злочини проти довкілля та маємо нові методики. Навколо цього треку сьогодні об’єднано велику кількість міжнародних та українських експертів", — сказав він.

Міністр каже, що у 2024 році його відомство хоче реалізувати Міжнародну декларацію з навколишнього середовища. Її проєкт вже був представлений, і якщо все пройде успішно, то, можливо, вдасться отримати визнання на міжнародній арені.

Детальніше читайте в інтерв’ю "Телеграфу" з Русланом Стрільцем: "Робимо те, чого ще не було в історії людства": міністр про мільярд дерев Зеленського, Каховської ГЕС та наслідки війни

Як повідомлялося раніше, в Україні, попри війну, продовжують реалізовувати програму з висадки мільярда дерев, яку свого часу анонсував президент Володимир Зеленський.