В Україні попри війну висаджують мільярд дерев Зеленського: гучна заява міністра

Громади віддають земельні ділянки, які не використовують, під ліс

Росіяни вбивають не лише людей, але й природу, знищуючи ліси на сході та півдні, натомість в Україні навіть у такий складний час дбають про екологію. Програма президента Зеленського "Зелена країна. Один мільярд дерев" продовжує реалізовуватись, навіть попри війну.

Про це "Телеграфу" розповів Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Він додав, що програма йде трохи меншими темпами, аніж планувалося.

"Тому що більшу кількість лісів за цією програмою мали висаджувати на півдні та сході країни, де сьогодні ведуться бойові дії. Однак вже є конкретні кейси, коли громади навіть віддають земельні ділянки, які не використовують, під заліснення", — зазначив Міністр.

Він додав, що під час недавнього візиту на Чернігівщину розмовляв з головою Всеукраїнської асоціації громад. Пан Володимир Кучма навіть отримав відзнаку за те, що велику кількість земель передав під заліснення, допомагаючи збільшувати площі лісів.

Ще у лютому Стрілець розповідав, що Україна та ЄС домовилися об’єднати програми з висаджування дерев. Йшлося про український "Мільярд дерев", який мають висадити до 2025 року. Однак зобов'язань перед Європейським Союзом висаджувати дерева Україна не має.

"Що стосується об'єднання програм, то це процес не одного дня. Сьогодні ми багато речей поєднуємо з ЄС. Але якщо хтось очікує, що у нас з'явиться єдина програма, то, скоріш за все, такого не буде", — пояснив Міністр.

Детальніше читайте в інтерв'ю "Телеграфа" з Русланом Стрільцем: "Робимо те, чого ще не було в історії людства": міністр про мільярд дерев Зеленського, Каховську ГЕС та наслідки війни

Нагадаємо, раніше гідробіолог Юрій Квач розповів "Телеграфу", чи варто відновлювати Каховську ГЕС. На відновлення станції піде близько 10 років, а його доцільність дуже сумнівна.