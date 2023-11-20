В Украине, несмотря на войну, высаживают миллиард деревьев Зеленского: громкое заявление министра

Громады отдают неиспользуемые земельные участки под лес

Россияне убивают не только людей, но и природу, уничтожая леса на востоке и юге, а в Украине даже в такое сложное время заботятся об экологии. Программа президента Зеленского "Зеленая страна. Один миллиард деревьев" продолжает реализовываться, даже несмотря на войну.

Об этом "Телеграфу" рассказал Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. Он добавил, что программа идет немного меньшими темпами, чем планировалось.

"Потому что большее количество лесов по этой программе должны были высаживать на юге и востоке страны, где сегодня ведутся боевые действия. Однако уже есть конкретные кейсы, когда общины даже отдают неиспользуемые земельные участки под облесение", — отметил Министр.

Он добавил, что во время недавнего визита на Черниговщину разговаривал с главой Всеукраинской ассоциации общин. Господин Владимир Кучма даже получил награду за то, что большое количество земель передал под облесение, помогая увеличивать площади лесов.

Еще в феврале Стрелец рассказывал, что Украина и ЕС договорились объединить программы по высадке деревьев. Речь шла об украинском "Миллиарде деревьев", который должны высадить до 2025 года. Однако обязательств перед Европейским Союзом высаживать деревья у Украины нет.

"Что касается объединения программ, то это процесс не одного дня. Сегодня мы многое объединяем с ЕС. Но если кто-то ожидает, что у нас появится единая программа, то, скорее всего, такого не будет", — пояснил Министр.

Подробнее читайте в интервью "Телеграфу" с Русланом Стрельцем: "Делаем то, чего еще не было в истории человечества": министр о миллиарде деревьев Зеленского, Каховской ГЭС и последствиях войны

Напомним, ранее гидробиолог Юрий Квач рассказал "Телеграфу", стоит ли восстанавливать Каховскую ГЭС. На восстановление станции уйдет около 10 лет, а его целесообразность очень сомнительна.