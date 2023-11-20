Этого еще не делал никто в истории: министр о новом шаге Украины в условиях войны

Над вопросом работает много украинских и иностранных экспертов

Украина фиксирует преступления россии не только против наших граждан и экономики, но и против окружающей среды.

Как рассказал в интервью "Телеграфу" министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, это то, что делается впервые в мировой истории.

"Очень важным моментом является то, что мы с Офисом генерального прокурора делаем то, что до нас никто не совершал в истории человечества: фиксируем преступления против окружающей среды и имеем новые методики. Вокруг этого трека сегодня объединено большое количество международных и украинских экспертов", — сказал он.

Министр говорит, что в 2024 году его ведомство хочет реализовать Международную декларацию по окружающей среде. Ее проект уже был представлен, и если все пройдет успешно, то возможно удастся получить признание на международной арене.

Подробнее читайте в интервью "Телеграфу" с Русланом Стрельцем: "Делаем то, чего еще не было в истории человечества": министр о миллиарде деревьев Зеленского, Каховской ГЭС и последствиях войны

Как сообщалось ранее, в Украине несмотря на войну продолжают реализовывать программу по высадке миллиарда деревьев, которую в свое время анонсировал президент Владимир Зеленский.