Этого еще не делал никто в истории: министр о новом шаге Украины в условиях войны
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Над вопросом работает много украинских и иностранных экспертов
Украина фиксирует преступления россии не только против наших граждан и экономики, но и против окружающей среды.
Как рассказал в интервью "Телеграфу" министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, это то, что делается впервые в мировой истории.
"Очень важным моментом является то, что мы с Офисом генерального прокурора делаем то, что до нас никто не совершал в истории человечества: фиксируем преступления против окружающей среды и имеем новые методики. Вокруг этого трека сегодня объединено большое количество международных и украинских экспертов", — сказал он.
Министр говорит, что в 2024 году его ведомство хочет реализовать Международную декларацию по окружающей среде. Ее проект уже был представлен, и если все пройдет успешно, то возможно удастся получить признание на международной арене.
Подробнее читайте в интервью "Телеграфу" с Русланом Стрельцем: "Делаем то, чего еще не было в истории человечества": министр о миллиарде деревьев Зеленского, Каховской ГЭС и последствиях войны
Как сообщалось ранее, в Украине несмотря на войну продолжают реализовывать программу по высадке миллиарда деревьев, которую в свое время анонсировал президент Владимир Зеленский.