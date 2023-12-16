Украина разрешила 20-летний спор с Румынией: министр рассказал, о чем речь

Украина выполнила свое "домашнее задание"

В субботу, 16 декабря, 20-летний спор с Румынией по поводу требований при строительстве канала "Дунай-Черное море" был разрешен. Вопрос был решен на полях 9-го Совещания Сторон Конвенции Эспо.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. Отмечается, что Украина сделала все, чтобы сохранить добрососедские отношения с государством.

"Мы проделали "домашнюю работу" и преодолели долгий путь по приведению в соответствие с проектом требований Конвенции. Ведь Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права. Мы хотим и можем искать общий язык и исправлять ошибки прошлого", — говорится в сообщении.

Канал "Дунай-Черное море" на карте

Председатель украинского Минокружения поблагодарил своего румынского коллегу Мирчи Фечета за поддержку этого исторического решения и главу Министерства окружающей среды Молдовы Иорданцу Иорданову за профессиональное и дипломатическое председательство на заседании Совещания Сторон Конвенции.

Фото с полей 9-го Совещания Сторон Конвенции Эспо

Фото с полей 9-го Совещания Сторон Конвенции Эспо

Фото с полей 9-го Совещания Сторон Конвенции Эспо

Заметим, что для разрешения спора в январе 2005 года на основе Конвенции Эспо была создана Комиссия по запросу формирования научно обоснованного мнения относительно возможных последствий трансграничных влияний во время реализации и использования канала "Дунай — Черное море". Бухарест подчеркивал, что украинская сторона нарушает экологические нормы при строительстве канала.

Какие еще важные решения были приняты

Также Руслан Стрелец поделился еще двумя победами украинской делегации в Женеве:

• на 9-м Совещании Сторон Конвенции Эспо представителя Беларуси не избрали в рабочие органы Конвенции Эспо. Заявление поддержали делегации Швейцарии, Норвегии и ЕС. За это решение проголосовали 34 страны;

• на 43-й сессии Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния Москву лишили статуса принимающей стороны Метеорологического центра "Восток" программы ЭМЭР. За это проголосовали 33 страны из 35 стран-участниц. Теперь международный природоохранный научный центр будет базироваться в Институте Йожефа Стефана в Любляне, Словения. Министр рассчитывает, что скоро он будет работать и в Украинском гидрометцентре.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина впервые в истории фиксирует преступления России не только против наших граждан и экономики, но и против окружающей среды.