Насмотрелись на обстрелы Украины: 4 страны НАТО закупят беспрецедентное количество ракет Patriot

Производители для этого даже расширят свои мощности

На фоне массированных обстрелов Украины в НАТО решили сделать самую большую закупку ракет ПВО в истории ведомства. Ими вооружат четыре страны.

Об этом сообщают пресс-офицер НАТО Маттиас Айхенляуб в Twitter и пресс-служба Агенства НАТО по закупкам и снабжению (NSPA). По их словам, речь идет о 1000 ракет к ЗРК Patriot.

"Союзники по НАТО объединяются, чтобы закупить до 1000 ракет ПВО Patriot на фоне войны россии против Украины. Оцененная в 5,5 миллиарда долларов, это одна из крупнейших закупок в истории Агентства НАТО по закупкам и снабжению (NSPA)", — написал Айхенляуб.

При этом в NSPA уточнили, что в коалицию стран, которой закупят ракеты входят Германия, Нидерланды, Румыния и Испания. Их обещают поддержать с контрактом.

"Агентство заключило контракт на производство и поставку с COMLOG, совместным предприятием Raytheon, компаниями RTX (NYSE: RTX) и MBDA. Для обеспечения производства и поставок COMLOG расширит производственные мощности по выпуску ракет GEM-T в Европе", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, 2 января РФ массированно обстреляла Украину. Из-за обстрела страны-террористки в Киеве и области частично исчез свет. Больше всего под удар врага попали Киев и Харьков. Согласно официальным данным, на Харьковщине пострадали десятки человек.