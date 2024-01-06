Польські фермери найближчим часом розблокують пункт пропуску на кордоні з Україною: подробиці

Сторони зуміли домовитися, а протестувальники отримали письмові гарантії.

У суботу, 6 січня 2024 року, уряд Польщі підписав угоду з фермерами руху "Ошукане село" про припинення блокади пункту пропуску "Медика" на кордоні з Україною. Усі вимоги протестувальників пообіцяв виконати міністр сільського господарства Чеслав Секерський.

Про підписання угоди між фермерами та урядом повідомила підкарпатський воєвода Тереза Кубас-Гул. Про це повідомляє Polsat News.

Фермери припинять блокаду з 20:00 за місцевим часом. Тепер в уряді Польщі мають виконати їхні вимоги:

зберегти розмір сільськогосподарського податку лише на рівні минулого року;

збільшити кредитування на 2,5 млрд злотих;

виділити субсидії на кукурудзу у розмірі 1 млн злотих.

Нагадаємо, що польські фермери почали блокувати пункт пропуску на кордоні з Україною ще 23 листопада 2023 року. Вони припиняли протести з 24 грудня, але 4 січня знову повернулися до демонстрацій. Вони заявляли про готовність блокувати кордон до 3 лютого. Організатори повідомили, що це продовжиться, допоки уряд не дасть письмове підтвердження тому, що виконає їхні вимоги.

Раніше міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив про продовження заборони на ввезення українського зерна в країну. Він зробив ембарго безстроковим. Політик заявив, що й надалі підтримуватиме польських фермерів.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв про намір полегшити життя далекобійникам, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Він говорив, що намагатиметься зробити все можливе, щоб задовольнити їхні вимоги. Але зазначив одразу, що не вдасться зробити все, чого хочуть протестувальники.

Тим часом у Румунії будують автомагістраль, яка може стати новим транспортним коридором до Євросоюзу для України, про що раніше писав "Телеграф".