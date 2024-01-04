Ембарго буде безстроковим: у Польщі зробили невтішну заяву щодо товарів з України

У Польщі мають намір задовольнити вимоги фермерів

Польща не має наміру знімати ембарго на ввезення українського зерна. Щобільше, заборона на ввезення української продукції буде безстроковою.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський після зустрічі із представниками Всепольської асоціації профспілок фермерів та сільськогосподарських організацій. Як повідомляють у Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі, вимоги фермерів почуті та їх мають намір задовольнити.

"Кордони не відкриються, ембарго на українську продукцію безстрокове — поки його не знімуть", — заявив Секерський.

Польський міністр також додав, що переговори з мітингуючими фермерами є вкрай важливими, щоб країна могла розробити кращі рішення. Секерський зазначив, що повністю підтримує вимоги фермерів, але їх потрібно адаптувати до польських та європейських законів. Це займе деякий час.

"Немає підстав вважати, що те, що я обіцяв, не буде виконано", — запевнив він.

Нагадаємо, що 4 січня польські фермери відновили блокаду на кордоні з Україною та вантажівки знову не можуть проїхати через пункт пропуску "Шегіні-Медика". Протестувальники наприкінці грудня зняли блокаду після того, як поспілкувалися з місцевою владою. Проте пообіцяли відновити її, якщо не отримають письмового підтвердження від уряду, що їхні вимоги будуть виконані. Так і сталося.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи блокада впливає на польському кордоні на експорт зерна. В Україні стверджують, що виникли певні проблеми.