Блокування кордону з Польщею. В Укрзалізниці розповіли про план "Б"

Залізничники повідомили, які шанси мають українські перевізники на швидке переміщення вантажів

Перевезення автомобілів залізничним транспортом через блокування українсько-польського кордону планується відновити. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

— АТ "Укрзалізниця" постійно проводить роботу з організації перспективних логістичних схем перевезень вантажів територією України та в міжнародному сполученні. Зокрема, товариство вживає заходів щодо відновлення перевезень автомобільних транспортних засобів залізничним транспортом. Спільно з контролюючими органами опрацьовується питання щодо спрощення контрольних процедур при перетині державного кордону України автомобільними транспортними засобами на залізничних платформах, — йдеться у відповіді на запит видання.

Зазначимо, напередодні речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомляв, що поляки продовжили блокування пунктів пропуску "Гребенне — Рава-Руська", "Корчова — Краківець" та "Дорогуськ — Ягодин". При цьому 1620 вантажівок стояли у чергах на цих трьох напрямках в бік України, найбільше — навпроти пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська".

Як нагадав Демченко, 24 грудня був розблокований рух у напрямку пункту пропуску "Шегині — Медика", але черги все одно залишилися – там застрягло 1200 вантажівок. За його словами, на інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокувався. Однак через дії польських страйкарів на території Польщі водії та перевізники шукають альтернативні маршрути, що призводить до збільшення руху вантажівок на інших напрямках і, як результат, до збільшення черг.

Як повідомлялося, 6 листопада 2023 р. польські перевізники почали блокаду руху українських вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова — Краківець", "Гребенне — Рава-Руська", "Дорогуськ — Ягодин".

Серед основних вимог — повернення практики видачі дозволів (тобто обмежень на роботу в ЄС) для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

Також "Телеграф" писав, що в грудні минулого року через затяжне блокування українсько-польського кордону "Укрзалізниця" відправила в Польщу першу партію українських фур по залізниці.