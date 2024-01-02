Польща не зніме заборону на ввезення українського зерна: міністр пояснив, чому

У Польщі запропонували, як вирішити питання щодо експорту українського зерна

Польща має намір і надалі блокувати ввезення українського зерна. Продовжуватиметься це доти, доки Євросоюз не розробить відповідні правила.

Про це в ефірі польського TVP Info повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський. Він зазначив, що країна не проти надавати допомогу Україні, але саме у цьому питанні потрібно розробити механізм.

Секерський вважає, що ЄС міг би запровадити ліцензії на перевезення зерна з використанням транзитних маршрутів за межами Польщі.

"Це переговори не лише між Польщею та Україною, а й за участю Європейського союзу", — додав чиновник.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну морські шляхи в Чорному морі було заблоковано та експорт зерна було зупинено. Але Україна знайшла вихід — замість морських шляхів зерно почали вивозити через Румунію та Польщу. Але навесні 2023 року Польща наклала ембарго на ввезення українських зернових культур та продаж у кількох країнах ЄС. А у вересні 2023 року Польща запропонувала вихід із ситуації — передати контроль над експортом українського зерна третій стороні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна запустила морські експортні коридори. ЗСУ вдалося відігнати російські військові кораблі подалі від Чорного моря.