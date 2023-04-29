"Це неприйнятно": Україна звернулася до Польщі та ЄС із різкою заявою

У МЗС України просять якнайшвидше вирішити проблему з експортом вітчизняних товарів

МЗС України звернулося до посольства Польщі та представництва ЄС в Україні з вимогою якнайшвидше відновити експорт українських товарів до європейських країн.

Як повідомив представник українського відомства Олег Ніколенко, Київ передав ноти "про категоричну неприйнятність ситуації щодо торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України".

"Такі обмеження, хоч би якими причинами вони обґрунтовувалися, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам та нормам Єдиного ринку ЄС ", — написав дипломат.

За словами Ніколенка, наразі є всі правові підстави для негайного відновлення експорту до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини, Болгарії та інших держав-членів ЄС.

Також він закликав партнерів нашої країни спробувати знайти збалансоване розв'язання питання.

"Тільки так ми зможемо разом успішно протидіяти російській повномасштабній агресивній війні проти України та вже зараз зміцнювати Єдиний ринок ЄС, учасником якого стане Україна", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав, що у разі повної заборони транзиту до ЄС на місяць-півтора внутрішні ціни впадуть, а світові почнуть зміцюватися.