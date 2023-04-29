"Это неприемлемо": Украина обратилась к Польше и ЕС с резким заявлением
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В МИД Украины просят как можно скорее решить проблему с экспортом отечественных товаров
МИД Украины обратился в посольство Польши и представительство ЕС в Украине с требованием как можно скорее возобновить экспорт украинских товаров в европейские страны.
Как сообщил представитель украинского ведомства Олег Николенко, Киев передал ноты "о категорической неприемлемости ситуации в отношении торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины".
"Такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС", — написал дипломат.
По словам Николенко, в данный момент есть все правовые основания для немедленного возобновления экспорта в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию, Болгарию и другие государства-члены ЕС.
Также он призывал партнеров нашей страны попытаться найти сбалансированное решение вопроса.
"Только так мы сможем вместе успешно противодействовать российской полномасштабной агрессивной войне против Украины и уже сейчас укреплять Единый рынок ЕС, участником которого станет Украина", — завершил он.
Ранее "Телеграф" писал, что в случае полного запрета транзита в ЕС на месяц-полтора внутренние цены рухнут, а мировые начнут укрепиться.