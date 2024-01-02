Польша не снимет запрет на ввоз украинского зерна: министр объяснил почему

В Польше предложили, как решить вопрос с экспортом украинского зерна

Польша намерена и дальше блокировать ввоз украинского зерна. Продолжаться это будет до тех пор, пока Евросоюз не разработает соответствующие правила.

Об этом в эфире польского TVP Info сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Он отметил, что страна не против оказывать помощь Украине, но конкретно в этом вопросе нужно разработать механизм.

Секерский считает, что ЕС мог бы ввести лицензии на перевозку зерна с использованием транзитных маршрутов за пределами Польши.

"Это переговоры не только между Польшей и Украиной, но и с участием Европейского союза", — добавил чиновник.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину морские пути в Черном море были заблокированы и экспорт зерна был остановлен. Но Украина нашла выход — вместо морских путей зерно стали вывозить через Румынию и Польшу. Но весной 2023 года Польша наложила эмбарго на ввоз украинского зерновых культур и продажу в нескольких странах ЕС. А в сентябре 2023 года Польша предложила выход из ситуации — передать контроль над экспортом украинского зерна третьей стороне.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина запустила морские экспортные коридоры. ВСУ удалось отогнать российские военные корабли подальше от Черного моря.