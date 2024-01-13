Прем’єр Польщі Туск зробив суворе навіювання правлячої партії щодо України: подробиці

Польський прем’єр розповів про моменти, що його турбують

Партія "Право та справедливість" (консервативна партія на чолі з Ярославом Качинським) намагалася грати "антиукраїнську ноту" в останні місяці виборчої кампанії. Але прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не дозволить, щоб у його уряді хтось собі дозволяв подібне.

Польсько-українські відносини мають "два виміри". З одного боку, офіційна Варшава розуміє, що перебуває в безпеці, доки Україна воює з Росією, але з іншого — є потреба захищати власні економічні інтереси, про що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів в інтерв’ю каналу TVN24.

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"Я ніколи не дозволю нікому в моєму уряді будувати свою позицію на таких антиукраїнських настроях. Коли мовиться про війну й нашу прихильність, як і всього західного світу, до України в її протистоянні з Росією, тут не може бути жодних сумнівів", — підкреслив Туск.

Він заявив, що польським патріотам має бути зрозуміло, що поки Україна бореться з Росією, Польща перебуває у відносній безпеці. Ці аргументи слід визнати. Також Туск закликає європейських партнерів інвестувати більше ресурсів для допомоги Україні, адже РФ уже перейшла на економіку війни.

Однак відносини між Польщею та Україною мають ще один вимір. Туск зазначив, що поляки хочуть допомогти країні-сусідці, але не бажають робити цього собі на шкоду.

"Я буду очікувати від української сторони, щоб допомогла нам "вилікувати" всі ці патологічні ситуації на кордоні. І про це також буду говорити в Києві. Аби нашим людям не доводилося блокувати чи страйкувати. Простіше кажучи, поляки хочуть допомогти Україні, але від цього не повинні постраждати вони, а тим більше українці", — сказав Туск.

Зазначимо, що прем’єр Польщі має намір відвідати Україну найближчим часом. Він планує особисто обговорити питання деблокади кордону та виконання умов протестувальників.

Раніше польська влада зуміла домовитися з фермерами. Вони блокували пункт пропуску "Медика-Шегині", вимагаючи субсидій, кредитів та збереження податків на рівні 2023 року. З ними міністр сільського господарства Польщі підписав угоду.

Серед протестувальників також є далекобійники. Дональд Туск раніше заявляв, що хоче полегшити їм життя. Але він попередив, що не зможе одразу виконати всі їхні умови.

Раніше Телеграф писав, що румунські фермери заблокували кордон з Україною. Починаючи протест, вони не заявили про свої вимоги.