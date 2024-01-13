Ще одна країна почала блокувати фури на кордоні з Україною: подробиці

Мотиви та вимоги протестувальників поки невідомі

У суботу, 13 січня 2024 року, фермери в Румунії заблокували рух фур на пункті пропуску "Сірет-Порубне". Там уже утворилася черга.

З України намагаються виїхати 825 вантажівок, згідно з даними Е-черги. Про це Державна прикордонна служба України (ДПСУ) повідомляє у Телеграмі.

"Рух вантажівок через румунський пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського "Порубне", заблокований", — йдеться у повідомленні.

Протестувальники вільно пропускають пасажирські автобуси, легкові автомобілі. Перехід пішоходів також відбувається у звичайному режимі.

Пункт пропуску "Сірет-Порубне" на карті

Що стосується вантажівок, то з українського боку кордону вже зібралася черга з понад 820 фур. Але на території Румунії ситуація поки що некритична. Там немає значної черги.

Поки що невідомо, чого хочуть румунські фермери, які у них мотиви та вимоги. Так само немає інформації про тривалість блокади кордону.

Зазначимо, що раніше Румунія розпочала швидкими темпами будівництво автостради, щоб створити для України ще один транспортний коридор до країн Євросоюзу. Необхідність у ньому була досить гострою, враховуючи блокаду українського кордону поляками, словаками та угорцями. Тепер до них приєдналися і румунські фермери.

Раніше "Телеграф" писав, що польські фермери розблокували пункт пропуску "Медика-Шегині". Вони підписали угоду з урядом, в якій було зазначено умови припинення протестів.