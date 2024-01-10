Розв’яже Україні руки. В Раді назвали важливу деталь нового транспортного коридору в Румунії

Магістраль стане альтернативою у разі блокади пропускних пунктів на кордоні з Польщею чи Словаччиною, каже Арсеній Пушкаренко

Блокада кордону з польського боку завдала Україні значних економічних збитків. Так, за оцінками НБУ, лише у листопаді 2023-го масштабні затори на пунктах пропуску зумовили втрати нашого експорту на суму 160 млн доларів і зниження імпорту на 700 млн доларів. Таким чином, нова магістраль на території Румунії, яка пройде за маршрутом Бузеу — Фокшани — Бакеу — Роман — Пашкань — Сучава, розширить торгові можливості України і розв’яже нам руки щодо експорту.

Про цю важливу деталь у коментарі "Телеграфу" розказав народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Арсеній Пушкаренко.

— Магістраль стане альтернативою у разі блокади пропускних пунктів на кордоні з Польщею чи Словаччиною вже у найближчому майбутньому. Бо 450-кілометрову швидкісну трасу А7 Autostrada Moldovei (Західна Молдова — історична область на сході Румунії. — Ред.), яка з’єднає Бухарест із українським кордоном, планують здати у IV кварталі 2024 року. Можна припустити, що по завершенні будівництва Autostrada Moldovei відбудеться з’єднання румунської автостради А7 з українським автошляхом М-19 в районі КПП Порубне — Серет (Чернівецька область), — зазначає він.

Будівництво важливого шляху на румунській території

За словами парламентаря, новий транспортний коридор буде альтернативою польському та словацькому транспортним шляхам. Його будівництво здійснюється за спільного фінансування ЄС (майже 3 млрд євро) та Румунії, адже Autostrada Moldovei разом з Via Carpatia — це частина Пан'європейського коридору IX, який має з'єднати країни Північної та Південної Європи. Кінцеві точки якого — Клайпеда у Литві та Салоніки у Греції.

Транс'європейський міжнародний транспортний коридор №9

— Цей коридор проходить через Грецію, Болгарію, Румунію, Угорщину, Словаччину, Польщу та Литву та має з’єднати Середземне, Чорне та Північне моря.

Офіційне призначення Autostrada Moldovei — покращити рух товарів із Констанци та Бухареста до решти частини Європи. У грудні 2022 року цей маршрут включили до мережі магістральних маршрутів Європейського Союзу (TEN-T). Тож політичного забарвлення цьому проєкту надає лише блокування пропускних пунктів на кордоні України з Польщею, — пояснює Арсеній Пушкаренко.

*Докладніше про будівництво важливої автостради читайте на "Телеграфі" в статті: "Румунія будує "коридор" в Україну в обхід Польщі та Угорщини: чи буде новий стратегічний союз".

Як повідомлялось, нещодавно у місті Сарни Рівненської області відкрили рух по важливому мосту на трасі Київ — Ковель — Ягодин (т.зв. "Варшавка").

Також "Телеграф" писав, що раніше Україна залагодила з Румунією 20-річну суперечку. Вона стосувалася будівництва каналу Дунай — Чорне море. Бухарест звертав увагу на буцімто порушенні Києвом екологічних норм. Лише наприкінці грудня 2023 року країни змогли врегулювати це питання.