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Розв’яже Україні руки. В Раді назвали важливу деталь нового транспортного коридору в Румунії

Автор
Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
Дата публікації
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Автор
Нардеп Арсеній Пушкаренко Новина оновлена 10 січня 2024, 12:53
Нардеп Арсеній Пушкаренко. Фото sluga-narodu.com

Магістраль стане альтернативою у разі блокади пропускних пунктів на кордоні з Польщею чи Словаччиною, каже Арсеній Пушкаренко

Блокада кордону з польського боку завдала Україні значних економічних збитків. Так, за оцінками НБУ, лише у листопаді 2023-го масштабні затори на пунктах пропуску зумовили втрати нашого експорту на суму 160 млн доларів і зниження імпорту на 700 млн доларів. Таким чином, нова магістраль на території Румунії, яка пройде за маршрутом Бузеу — Фокшани — Бакеу — Роман — Пашкань — Сучава, розширить торгові можливості України і розв’яже нам руки щодо експорту.

Про цю важливу деталь у коментарі "Телеграфу" розказав народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Арсеній Пушкаренко.

— Магістраль стане альтернативою у разі блокади пропускних пунктів на кордоні з Польщею чи Словаччиною вже у найближчому майбутньому. Бо 450-кілометрову швидкісну трасу А7 Autostrada Moldovei (Західна Молдова — історична область на сході Румунії. — Ред.), яка з’єднає Бухарест із українським кордоном, планують здати у IV кварталі 2024 року. Можна припустити, що по завершенні будівництва Autostrada Moldovei відбудеться з’єднання румунської автостради А7 з українським автошляхом М-19 в районі КПП Порубне — Серет (Чернівецька область), — зазначає він.

Будівництво важливого шляху на румунській території
Будівництво важливого шляху на румунській території

За словами парламентаря, новий транспортний коридор буде альтернативою польському та словацькому транспортним шляхам. Його будівництво здійснюється за спільного фінансування ЄС (майже 3 млрд євро) та Румунії, адже Autostrada Moldovei разом з Via Carpatia — це частина Пан'європейського коридору IX, який має з'єднати країни Північної та Південної Європи. Кінцеві точки якого — Клайпеда у Литві та Салоніки у Греції.

Транс'європейський міжнародний транспортний коридор №9
Транс'європейський міжнародний транспортний коридор №9

— Цей коридор проходить через Грецію, Болгарію, Румунію, Угорщину, Словаччину, Польщу та Литву та має з’єднати Середземне, Чорне та Північне моря.

Офіційне призначення Autostrada Moldovei — покращити рух товарів із Констанци та Бухареста до решти частини Європи. У грудні 2022 року цей маршрут включили до мережі магістральних маршрутів Європейського Союзу (TEN-T). Тож політичного забарвлення цьому проєкту надає лише блокування пропускних пунктів на кордоні України з Польщею, — пояснює Арсеній Пушкаренко.

*Докладніше про будівництво важливої автостради читайте на "Телеграфі" в статті: "Румунія будує "коридор" в Україну в обхід Польщі та Угорщини: чи буде новий стратегічний союз".

Як повідомлялось, нещодавно у місті Сарни Рівненської області відкрили рух по важливому мосту на трасі Київ — Ковель — Ягодин (т.зв. "Варшавка").

Також "Телеграф" писав, що раніше Україна залагодила з Румунією 20-річну суперечку. Вона стосувалася будівництва каналу Дунай — Чорне море. Бухарест звертав увагу на буцімто порушенні Києвом екологічних норм. Лише наприкінці грудня 2023 року країни змогли врегулювати це питання.

Теги:
#Румунія #Експорт #Будівництво #Дорога #Рада #Коридор