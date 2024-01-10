Развяжет Украине руки. В Раде назвали важную деталь нового транспортного коридора в Румынии

Магистраль станет альтернативой в случае блокады пропускных пунктов на границе с Польшей или Словакией, говорит Арсений Пушкаренко

Блокада границы с польской стороны нанесла Украине значительный экономический ущерб. Так, по оценкам НБУ, только в ноябре 2023-го масштабные пробки на пунктах пропуска спровоцировали потери нашего экспорта на сумму 160 млн долларов и снижение импорта на 700 млн долларов. Таким образом, новая магистраль на территории Румынии, которая пройдет по маршруту Бузеу — Фокшаны — Бакэу — Роман — Пашкань — Сучава, расширит торговые возможности Украины и развяжет нам руки по экспорту.

Об этой важной детали в комментарии "Телеграфу" рассказал народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по внешней политике и международному сотрудничеству Арсений Пушкаренко.

— Магистраль станет альтернативой в случае блокады пропускных пунктов на границе с Польшей или Словакией уже в ближайшем будущем. Потому что 450-километровую скоростную трассу А7 Autostrada Moldovei (Западная Молдова — историческая область на востоке Румынии. — Ред.), соединяющую Бухарест с украинской границей, планируют сдать в IV квартале 2024 года. Можно предположить, что по завершении строительства Autostrada Moldovei состоится соединение румынской автострады А7 с украинской автодорогой М-19 в районе КПП Порубное – Серет (Черновицкая область), — отмечает он.

Строительство важного пути на румынской территории

По словам парламентария, новый транспортный коридор будет альтернативой польскому и словацкому транспортным путям. Его строительство осуществляется при совместном финансировании ЕС (почти 3 млрд евро) и Румынии, ведь Autostrada Moldovei вместе с Via Carpatia — часть Панъевропейского коридора IX, который должен соединить страны Северной и Южной Европы. Конечные точки которого – Клайпеда в Литве и Салоники в Греции.

Трансъевропейский международный транспортный коридор №9

— Этот коридор проходит через Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу и Литву и должен соединить Средиземное, Черное и Северное моря.

Официальное назначение Autostrada Moldovei — улучшить движение товаров из Констанцы и Бухареста в остальную часть Европы. В декабре 2022 года этот маршрут был включен в сеть магистральных маршрутов Европейского Союза (TEN-T). Поэтому политическую окраску этому проекту придает только блокировка пропускных пунктов на границе Украины с Польшей, — объясняет Арсений Пушкаренко.

*Подробнее о строительстве важной автострады читайте на "Телеграфе" в статье: "Румыния строит "коридор" в Украине в обход Польши и Венгрии: будет ли новый стратегический союз".

Как сообщалось, недавно в городе Сарны Ровенской области открыли движение по важному мосту на трассе Киев — Ковель — Ягодин (т.н. "Варшавка").

Также "Телеграф" писал, что ранее Украина уладила с Румынией 20-летний спор. Он касался строительства канала Дунай – Черное море. Бухарест обращал внимание на якобы нарушение Киевом экологических норм. Только в конце декабря 2023 г. страны смогли урегулировать этот вопрос.