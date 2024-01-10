Румыния строит "коридор" в Украину в обход Польши и Венгрии: будет ли новый стратегический союз

Стало известно, как это косвенно связано с НАТО и облегчит ли трасса поставки оружия для ВСУ

Пока продолжаются непростые дискуссии и переговоры с Польшей по поводу разблокирования границы для украинских перевозчиков и экспорта, позитивное известие поступило с неожиданной стороны. В Румынии быстрыми темпами продолжается строительство дороги, которая в этом году должна соединиться с украинским участком.

"Телеграф" разбирался, что это за проект и какие открываются возможности для Украины на фоне логистических недоразумений с Польшей.

Что известно о новом "коридоре" и чем он так важен

Решение о строительстве этой трассы в Румынии было принято еще в мае 2022 года, а внимание к этому проекту в Украине выросло в январе уже в этом году на фоне блокирования польско-украинской границы.

Строительство на сумму 1 миллиард евро финансирует Евросоюз, из которых 30% — грантовые средства. Фактически, новую трассу планируют запустить до конца 2024-го. Речь идет о так называемой Молдовской скоростной автостраде (Западная Молдова — историческая область на востоке Румынии. — Ред.), и Autostrada Moldovei получит международный номер дороги А7. После достройки участка до украинской границы его общая длина вырастет с 314 до 450 километров. В будущем новый "коридор" позволит Украине получить выход в румынские порты на Черном море (например, в Констанцу и другие портовые хабы).

"Молдавская автострада" соединит Бухарест с границей Украины

Ведь на фоне войны Украина получила блокаду с двух сторон: в Черном море свободно перемещать грузы ей мешает Россия, а на западных границах Украины блокируют транспортные перевозки Польша, Венгрия и Словакия.

Как сообщил "Телеграфу" председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и международного сотрудничества Александр Мережко, запуск данной дороги облегчит экспортные перевозки из Украины и логистическое сообщение с ЕС, а также другими странами. Это в условиях полномасштабной войны имеет огромное значение.

— В этом случае речь идет о диверсификации (поставок из Украины. — Ред.). Это дает экономические и даже политические гарантии стабильных торгово-экономических связей с другими странами. Считаю, что с этой точки зрения такая дополнительная гарантия является положительной. Ведь сейчас, когда идет война на истощение, немаловажное значение имеют ресурсы и состояние экономики. Следовательно, нам нужно быть на 100% уверенными, что у нас по крайней мере экономические и торговые пути будут защищены. Так что это вопрос выживания, а не только экономики. Это вопросы политики и выживания страны во время войны.

Эксперт по транспорту, и.о. министра транспорта и связи Украины (2008-2010 гг.) Василий Шевченко уточнил: хотя этот "коридор" проходить только по территории Румынии, он идет в направлении важного греческого порта Александруполис на побережье Эгейского моря. Кстати, согласно договоренностям США и Греции в 2022 году, порт стал важным хабом для отправки военного оборудования НАТО в восточноевропейские государства.

"Это сейчас главный хаб стран НАТО. Через этот порт идет активное обеспечение стран НАТО Черноморского региона. Он связывает пути с Бухарестом. Если мы говорим, что в конце 2024-го этот путь будет построен, то это будет прямое сообщение с этим портом. Это открывает не только возможности транспортного сообщения с Румынией, но и сообщение с Грецией через территорию Болгарии. Транспортный маршрут становится не только маршрутом, открывающим новые транспортные возможности, но и оборонными возможностями", — пояснил он в эфире "Общественного радио".

Эксперт также добавил, что Украине тоже нужно приобщаться к трансграничному строительству. Сейчас у украинской стороны есть планы сделать единый дизайн всех переходов и построить к ним подходы, будут работать параллельно и автомобильные маршруты, и железнодорожные.

"Думаю, все эти проекты будут реализовываться. Это новые возможности для Украины и нашего экспорта", — аргументировал он.

Какие еще важные нюансы и есть ли минусы

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в комментарии "Телеграфу" в большинстве своем положительно оценивает строительство и запуск нового транспортного сообщения с Румынией, но в будущем, после войны, могут быть нюансы.

— Строительство дороги — важный шаг со стороны Румынии. Напомню, что довольно долго Киев рассматривал Бухарест в контексте стратегической конкуренции в Черноморском бассейне, а не как партнера.

Румыния неоднократно выдвигала почти территориальные претензии как по островам на Дунае, так и в целом вела соответствующую политику по "дунайским вопросам". Она также, как правило, дистанцировалась от совместных с Украиной проектов, нуждающихся в привлечении национальных финансов.

Сейчас мы пересмотрели весь кейс отношений Киева с Бухарестом. Не скажу, что сняты все без исключения замечания, что у нас возник стратегический союз. Но сейчас у нас с Румынией есть полное понимание и гораздо более теплые отношения по многим позициям, чем с некоторыми нашими партнерами, которых мы иногда называем "нашими адвокатами" в ЕС.

Эксперт добавил, что если параметры и пропускная способность новой румынской трассы будут соответствовать заявленным характеристикам (количеству полос, пропускной способности, качеству дорожного покрытия и т.п.), то это "альтернатива всем имеющимся коммуникациям, которые проходят через [государство] Молдова и альтернатива даже некоторым путям в Евросоюз через, например, Словакию — то есть товаропоток может туда переориентироваться".

— Кроме того, мы понимаем, что сейчас у Молдовы сложная политическая ситуация, впереди у них выборы. Местные выборы, прошедшие в Молдове (осенью 2023 г. — Ред.), свидетельствуют не в пользу удержания Майей Санду лидерских позиций. Так как в больших городах побеждают оппоненты, которых условно можно относить к умеренно-ватному сегменту. Не говорю, что это российские агенты, но их риторика и готовность блокироваться с откровенно пророссийскими силами, такими как Игорь Додон, указывает на то, что Молдова может в один печальный момент (после смены политического режима) создать проблемы вроде тех, которые мы видим в Венгрии или в Польше.

И тогда мы фактически оказались бы в осаде. Если это будет синхронизировано во времени и пространстве с ограничениями, которые вводят наши восточноевропейские соседи (Польша, Словакия, Венгрия), и к ним присоединится Молдова, это будет кризис, который нам будет сложно преодолеть, — объясняет Виталий Кулик.

Таким образом, как отметил руководитель Центра исследований проблем гражданского общества, строительство дороги в Румынии сможет вывести Украину из осады соседей, перенаправив транспортные потоки по румынской территории.

Хотя для Киева существуют и определенные риски, они лежат в той плоскости, что будет уже после войны.

— Сейчас мы видим в этой дороге больше пользы и важности, чем возможные риски. Думаю, очень хорошо, что Бухарест все это делает, — резюмировал он.

Ранее в комментарии "Телеграфу" член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, нардеп Дмитрий Соломчук прогнозировал в контексте логистического противостояния Польши и Украины, что деструктивизм Варшавы сыграет с ней злую шутку: "Поэтому я бы советовал польской стороне быстрее разблокировать границу, потому что в долгосрочной перспективе это навредит им".

Это, по его словам, кроме переориентации транспортного трафика еще и будет иметь экономический эффект.

— Если смотреть в далекое будущее, поляки этой блокадой сами проигрывают из-за того, что потеряют в Украине минимум 30-35 миллионов потребителей своей мясной, молочной продукции, строительных материалов, одежды и обуви, завозимых с польской территории. Блокада границы навредит им еще и потому, что полякам завоевать рынки Германии, Великобритании, Дании продукцией их качества будет очень сложно. Ведь в большинстве своем они ориентировались на рынки восточноевропейских стран, — отмечал парламентарий.

Как Украина может подстраховаться

Заместитель председателя комитета ВР по внешней политике и международному сотрудничеству Арсений Пушкаренко рассказал "Телеграфу" о еще одном важном инфраструктурном проекте, который Украина планирует запустить, чтобы подстраховаться от проблемного Приднестровья и диверсифицировать транспортные потоки за границу.

Речь идет о строительстве автодорожного пограничного мостового перехода на украинско-молдавской государственной границе через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь – Косеуц.

— Это позволит получить новое современное сообщение, которое будет развивать экономику и межгосударственные отношения Украины с Молдовой, — сообщил нардеп, напомнив, что в 2021 году президент Владимир Зеленский и Maйя Санду договорились о реализации этого проекта. Но из-за начала полномасштабного вторжения в РФ его пришлось отложить.

Новый мостовой переход станет альтернативой паромной переправе

— Однако в июне 2023 года, – продолжил Пушкаренко, – министры инфраструктуры обеих стран Александр Кубраков и Андрей Спину подписали соответствующий документ. Стоит отметить, что этот проект очень важен, ведь его реализация позволит сократить путь между Киевом и Кишиневом. Для отечественных экспортеров откроется кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход оккупированного Приднестровья. Пограничный мостовой переход станет большой альтернативой паромной переправе у перехода Ямполь – Косеуц и который откровенно не справляется с нагрузкой.

Нардеп также отметил, что протяженность совершенно нового современного моста составит 1,4 километра. Его построят с учетом всех современных государственных строительных норм, в том числе безбарьерности. Сам же проект планируют реализовать на средства украинского и молдавского правительств.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в городе Сарны Ровенской области открыли движение по важному мосту на трассе Киев — Ковель — Ягодин (т.н. "Варшавка").