Еще одна страна начала блокировать фуры на границе с Украиной: подробности

Мотивы и требования протестующих пока неизвестны

В субботу, 13 января 2024 года, фермеры в Румынии заблокировали движение фур на пункте пропуска "Сирет-Порубное". Там уже образовалась очередь.

Из Украины пытаются выехать 825 грузовиков, согласно данным Е-очереди. Об этом Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщает в Телеграме.

"Движение грузовиков через румынский пункт пропуска "Сирет", что напротив украинского "Порубное", заблокировано", ― говорится в сообщении.

Протестующие свободно пропускают пассажирские автобусы, легковые автомобили. Переход пешеходов также происходит в обычном режиме.

Пункт пропуска "Сирет-Порубное" на карте

Что касается грузовиков, то с украинской стороны границы уже скопилась очередь из свыше 820 фур. Но на территории Румынии ситуация пока некритическая. Там нет значительной очереди.

Пока неизвестно, чего хотят румынские фермеры, какие у них мотивы и требования. Точно также нет информации о продолжительности блокады границы.

Отметим, что ранее Румыния начала удачными темпами строительство автострады, чтобы создать для Украины еще один транспортный коридор в страны Евросоюза. Необходимость в нем была достаточно острой, учитывая блокаду украинской границы поляками, словаками и венграми. Теперь же к ним присоединились и румынские фермеры.

Ранее "Телеграф" писал, что польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Медыка-Шегини". Они подписали соглашение с правительством, в котором были указаны условия прекращения протестов.