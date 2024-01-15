У Києві сталася серйозна аварія: на мосту Патона величезний затор (фото)

На місці події працюють всі екстрені служби міста

У понеділок, 15 січня, у Києві на мосту Патона, на з'їзді на лівий берег, зіштовхнулися одразу три автомобілі. Унаслідок аварії на мосту утворився величезний затор і рух тут виявився ускладненим в обох напрямках.

За попередніми даними, ніхто із людей серйозно не постраждав. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва.

Так, на мосту Патона дорогу не поділили одразу три легкові автомобілі. Унаслідок зіткнення один із легковиків "викинуло" на пластикові розділювальні бар'єри, які він зніс.

Усі транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень і зупинилися посередині мосту, перекривши рух.

Через аварію міст Патона застиг у заторах — рух тут значно ускладнений в обох напрямках. На мосту стоять тролейбуси, автобуси та машини. Водіїв просять взяти цю інформацію до відома і планувати заздалегідь свій маршрут.

Причини та обставини аварії встановлюються. На місці працюють слідчі, яким належить з'ясувати всі деталі ДТП.

На мосту Патона пробка через аварію

Для довідки: Міст Патона був відкритий 5 листопада 1953 року. Названо міст на честь відомого академіка Євгена Оскаровича Патона, який брав участь у будівництві цього мостового переходу.

Унікальність мосту Патона полягає в тому, що він є першим у світі цільнозварним мостом довжиною 1543 метрів. Також це перший міст через Дніпро, який був збудований у післявоєнний час.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Голосіївському районі столиці легковик на швидкості влетів у тролейбус. Внаслідок зіткнення машина зазнала значних пошкоджень і у неї з-під капота почав валити густий дим. На місці ДТП утворився затор, а люди були змушені залишити громадський транспорт.