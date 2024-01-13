У Києві легковик на швидкості влетів у тролейбус (відео)

За попередніми даними, ніхто не постраждав

У у суботу, 13 січня, у Голосіївському районі столиці сталася ДТП за участю легкового автомобіля і тролейбуса. Унаслідок зіткнення автівка зазнала значних пошкоджень і в неї з-під капота почав валити густий дим.

Через аварію рух на цій ділянці дороги значно ускладнено. Про це повідомляють у київських Телеграм-каналах.

На вулиці Голосіївській водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та на повній швидкості влетів у тролейбус. Удар був настільки сильним, що частини авто розлетілися проїжджою частиною. Крім цього, легковик розвернуло і він зупинився посеред дороги перегородивши рух.

За попередніми даними, ніхто із людей не постраждав.

На місце аварії викликали усі екстрені служби столиці. Очевидці повідомляють, що рух на цій ділянці дороги значно ускладнено.

Причини та обставини ДТП належить встановити слідству. За цим фактом компетентними органами буде проведено розслідування.

Аварія сталася на вулиці Голосіївській

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Деснянському районі Києва під час руху спалахнув тролейбус. Інцидент стався прямо навпроти зупинки громадського транспорту. На місці працювали фахівці "Київпастрансу", рятувальні служби, медики та правоохоронці.