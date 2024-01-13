В Киеве легковушка на скорости влетела в троллейбус (видео)

По предварительным данным, никто не пострадал

В субботу, 13 января, в Голосеевском районе столицы произошло ДТП при участии легкового автомобиля и троллейбуса. В результате столкновения машина получила значительные повреждения и у нее из-под капота начал валить густой дым.

Из-за аварии движение на данном участке дороги значительно затруднено. Об этом сообщают в киевских Телеграмм-каналах.

Так, на улице Голосеевской водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на полной скорости влетел в троллейбус. Удар был настолько сильным, что части авто разлетелись по проезжей части. Кроме этого, легковушку развернуло и она остановилась посреди дороги перегородив движение.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

На место аварии вызвали все экстренные службы столицы. Очевидцы сообщают, что движение на данном участке значительно затруднено.

Причины и обстоятельства ДТП предстоит установить следствию. По данному факту компетентными органами будет проведено расследование.

Авария произошла на улице Голосеевской

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Деснянском районе Киева во время движения загорелся троллейбус. Инцидент произошел прямо напротив остановки общественного транспорта. На месте работали специалисты "Киевпастранса", спасательные службы, медики и правоохранители.