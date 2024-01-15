У Ростовській області РФ вибухи на величезному хімкомбінаті: з'явилося відео

Після вибухів у небо піднявся чорний дим

У Ростовській області Росії було чутно потужні вибухи. Попередньо відомо, що пролунали вони на одному із найбільших хімічних підприємств півдня РФ.

Про це пишуть російські телеграм-канали. Також мережею шириться відео задимлення після вибухів.

Зазначається, що йдеться саме про ФКП комбінат "Каменський" у місті Кам'янську-Шахтинському. Унаслідок вибухів там почалася пожежа. Робітників евакуювали.

Водночас начальник управління ГО та НС Каменська Юрій Плотніков заявив, що повідомлень про пожежу не надходило.

"Працюємо у штатному режимі", — додав він.

Проте влада міста повідомляє, що в районі залізничного переїзду Заготзерно, де й видно задимлення, 16 січня триватиме ремонт.

"… через виконання ремонтних робіт 16 січня з 9.00 до 17.00 буде закрито для руху автотранспорту залізничний переїзд Заготзерно (вулиця Лиховська)", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про комбінат

ФКП комбінат "Кам'янський" було засновано 1939 року. Підприємство випускає хімічну продукцію, цивільного та військового профілю, зокрема вибухонебезпечні речовини. Входить до системоутворюючих підприємств.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на комбінаті не рідко спалахували пожежі через порушення норм техніки безпеки.

Раніше "Телеграф" писав, що у понеділок, 15 січня 2024 року, у Митищах Московської області спалахнула пожежа на складі автозапчастин біля ЖК "Митищі Парк". Вогонь охопив площу 600 кв. м.