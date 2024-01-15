В Ростовской области РФ взрывы на огромном химкомбинате: появилось видео

После взрывов в небо поднялся черный дым

В Ростовской области России были слышны мощные взрывы. Предварительно известно, что они прозвучали на одном из крупнейших химических предприятий юга РФ.

Об этом пишут российские телеграм-каналы. Также сетью распространяется видео задымление после взрывов.

Отмечается, что речь идет именно о ФКП комбинате "Каменский" в городе Каменске-Шахтинском. В результате взрывов там начался пожар. Рабочие были эвакуированы.

В то же время начальник управления ГО и ЧС Каменска Юрий Плотников заявил, что сообщений о пожаре не поступало.

"Работаем в штатном режиме", — добавил он.

Однако власти города сообщают, что в районе железнодорожного переезда Заготзерно, где и видно задымление, 16 января будет продолжаться ремонт.

"… из-за выполнения ремонтных работ 16 января с 9.00 до 17.00 будет закрыт для движения автотранспорта железнодорожный переезд Заготзерно (улица Лиховская)", — говорится в сообщении.

Что известно о комбинате

ФКП комбинат "Каменский" был основан в 1939 году. Предприятие выпускает химическую продукцию, гражданский и военный профиль, в том числе взрывоопасные вещества. Входит в системообразующие предприятия.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину на комбинате не редко вспыхивали пожары из-за нарушения норм техники безопасности.

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