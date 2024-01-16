Путіна дуже турбують туалети: нова заява президента РФ насмішила мережу (відео)

Вооють за туалети?

Губернатор Санкт-Петербурга не єдиний, хто стурбований темою туалетів в Україн. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що все більше росіян хочуть повернутись до РФ, адже не можуть ростити "нормальних" дітей закордоном через спільні туалети.

За його словами, це не є нормальним для людей з традиційними цінностями. Про це володар Кремля з неприхованою стурбованістю заявив на зустрічі з главами муніципальних утворень суб'єктів РФ.

"Спільні туалети для хлопчиків і дівчаток, неможливо ростити дітей у західних країнах людям із нормальними цінностями, тому все більше й більше охочий повернутися до Росії", — сказав диктатор.

У мережі слова Путіна висміяли навіть громадяни РФ, адже дійсно складається враження, що більш важливих тем немає.

Ба більше, росіяни активно почали писати, що у них також чимало місць з одним спільним туалетом, тому взагалі не зрозуміло нащо стільки галасу навколо цієї теми.

Прокоментував новину й політичний оглядач Денис Казанський, написавши, що у Росії вже "поїхали" на темі туалетів.

Раніше "Телеграф" писав, що російський диктатор Володимир Путін зробив низку нових абсурдних заяв щодо війни в Україні. Зокрема, він заговорив про формулу миру Володимира Зеленського, переговори України та РФ, а також контрнаступ.