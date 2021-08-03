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Сестра Кім Чен Ина висунула ультиматум Південній Кореї: чим цього разу незадоволені в КНДР?

Сестра Кім Чен Ина висунула ультиматум Південній Кореї: чим цього разу незадоволені в КНДР?
08:32 Сьогодні Телеграф

Сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина попередила в неділю, що щорічні військові навчання між південнокорейськими і американськими військами, які заплановані наступного місяця, зашкодять перспективам поліпшення взаємин між Північною і Південною Кореями. Це може бути зроблено усього через кілька днів після того, як давні суперники відновлять канали зв'язку один з одним, раніше відключені на довгий час.

Новинний сайт "News Yahoo" публікує статтю, в якій розповідається про вимоги північнокорейської сторони. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Заява Кім Е Чен, поширена в державних ЗМІ, націлена тільки на Південну Корею, і, мабуть, є підтвердженням припущення про те, що рішення Північної Кореї відновити лінії зв'язку в основному направлено на те, щоб підштовхнути Сеул переконати Вашингтон піти на поступки, оскільки ядерна дипломатія в даний момент залишається в глухому куті.

"Протягом кількох днів я чую неприємну історію про те, що спільні військові навчання між південнокорейською армією і силами США можуть бути проведені відповідно до графіка", - обурено заявляє Кім Е Чен.

"Я розглядаю це як небажану прелюдію, яка серйозно підриває волю вищих керівників Півночі і Півдня, які бажають побачити крок в напрямку відновлення взаємної довіри, і яка ще більше затьмарює перспективи розвитку відносин між Північчю та Півднем", - сказала вона.

Вона додала: "Наш уряд і армія будуть уважно стежити за тим, чи проведе південнокорейська сторона ворожі військові навчання в серпні або прийме інше сміливе рішення".

Несподівана відлига: як на Заході відреагували на зближення двох Корей

Регулярні вчення між Сеулом і Вашингтоном були давнім джерелом ворожнечі на Корейському півострові: Північна Корея називала їх репетицією вторгнення і у відповідь проводила випробування ракет. Південна Корея і США неодноразово заявляли, що їх навчання носять оборонний характер.

В останні кілька років Південна Корея і США скасували або скоротили деякі зі своїх навчань, щоб підтримати дипломатичні зусилля з припинення північнокорейської ядерної кризи. Частина навчань була скасована через пандемію COVID-19. Відповідаючи на питання про перспективи літніх навчань в наступному місяці, Бу Син Чан, прес-секретар Міністерства оборони Південної Кореї, сказав в четвер, 29 липня, на брифінгу, що Сеул і Вашингтон вивчають такі фактори, як поточний стан пандемії, зусилля по денуклеаризації Корейського півострова і їх сукупну бойову готовність.

Дипломатія під керівництвом США, спрямована на те, щоб переконати Північну Корею відмовитися від своєї ядерної програми в обмін на економічні та політичні вигоди, не досягнула прогресу після того, як другий саміт Кім Чен Ина і тодішнього президента Дональда Трампа зірвався через суперечки з приводу санкцій США на початку 2019 року.

Уряд Південної Кореї на чолі з президентом Мун Чже Іном, який хоче більшого примирення між Кореями, раніше курсував між Пхеньяном і Вашингтоном, щоб організувати першу зустріч на вищому рівні між Трампом і Кімом.

Але пізніше Північна Корея відновила різку риторику на адресу Південної Кореї, порадивши їй не втручатися в її відносини зі Сполученими Штатами. У червні минулого року Пхеньян також відрізав лінії зв'язку з Сеулом і зруйнував на своїй території порожній південнокорейський офіс зв'язку. Деякі експерти заявили, що Пхеньян переклав відповідальність за провал другого саміту між Кімом і Трампом на Сеул і був розчарований тим, що Сеул не зміг відірватися від Вашингтона і відродити спільні економічні проекти, стримувані санкціями, що зайшли у глухий кут.

Схудлий Кім Чен Ин оголосив про велику кризу в КНДР

Після того, як дві Кореї відновила свої канали зв'язку у вівторок, 27 липня, розмови про більші кроки щодо примирення, таких як ще одна зустріч на вищому рівні між Кім Чен Ином і Муном, швидко поширилися по Південній Кореї.

Але Кім Е Чжон назвала таку думку "передчасним поспішним судженням". Вона сказала, що "поспішні припущення і безпідставні тлумачення принесуть тільки відчай".

Аналітик Чеонг Сеонг -Чанг з приватного інституту Седжонга в Південній Кореї сказав, що заява Кім Е Чен - це вимога про повне скасування навчань США і Південної Кореї, яку Південна Корея не може прийняти.

"У Південній Кореї немає підстав переконувати США призупинити навчання Південної Кореї і США, особливо в той час, коли Північна Корея негативно ставиться до саміту Південь-Північ", - сказав Чеонг.

 Раніше  "Телеграф" писав про те, що Кім Чен Ин помітно схуд і це можливо пов'язано з проблемами зі здоров'ям.

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Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
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Корея, Північна Корея, Південна Корея, Кім Е Чен, Чен Ин.
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