Несподівана відлига: як на Заході відреагували на зближення двох Корей

Як повідомляється на сайті "Axios", несподівана відлига настала після обміну листами між лідерами Північної і Південної Кореї. У вівторок, 27 червня, гаряча лінія відновила роботу, незважаючи те, що переговори між Вашингтоном і Пхеньяном про денуклеаризації Північної Кореї зайшли у глухий кут. Тоді, в 2019 році, зустріч на вищому рівні між Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином завершилася без досягнення будь-якої угоди

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін і Кім Чен Ин домовилися "відновити взаємну довіру і знову розвивати свої відносини як можна швидше", - сказав офіційний представник Блакитного будинку Південної Кореї Пак Су Хен на брифінгу по телебаченню. Підкреслюється, що подібне стало можливо саме після обміну листами особисто між лідерами двох країн.

Державне корейське центральне інформаційне агентство Пхеньяну заявило у своєму повідомленні, що "вся корейська нація бажає, щоб відносини Північ-Південь якомога швидше оговталися від невдач і застою".

"У зв'язку з цим лідери Півночі і Півдня домовилися зробити великий крок у відновленні взаємної довіри і сприяння примиренню, відновивши відрізані лінії зв'язку між Північною і Південною Кореєю", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що в червні минулого року Північна Корея відключила гарячу лінію, відновила військові навчання, відновила сторожові пости біля кордону і розформувала міжкорейський офіс зв'язку. Ці дії були зроблені в знак протесту проти того, що Південна Корея не могла перешкодити активістам перекидати через кордон анті-пхеньянські листівки. Деякі експерти заявили, що дії Північної Кореї сигналізують про те, що Північ розчарована тим, що Сеулу не вдалося відродити прибуткові міжкорейські економічні проекти і переконати Сполучені Штати послабити санкції.

У травні 2021 року президент Байден зустрічався з лідером Південної Кореї Муном. На зустрічі обидва лідери підтвердили важливість денуклеаризації Північної Кореї. Байден пообіцяв дотримуватися "вивіреного, практичного підходу, відкритого для дипломатії" щодо Північної Кореї.

Минулого місяця президент США продовжив ще на рік дію давнього указу про оголошення надзвичайної ситуації в країні у зв'язку з ядерною загрозою, яку являє собою Північна Корея.

Інтернет-видання "Euronews" на своєму сайті представляє думку деяких експертів, які заявляють, що Північна Корея може бути змушена звернутися до Сполучених Штатів або Південної Кореї, якщо її економічні труднощі посиляться. Невміле управління, збиток від урагану і закриття кордонів під час пандемії коронавируса ще більше виснажили економіку Північної Кореї, і Кім в недавніх виступах закликав свій народ підготуватися до тривалих обмежень COVID-19. Хоча його зауваження можуть вказувати на можливість погіршення економічної ситуації, зовнішні групи моніторингу не помітили ознак масового голоду або соціального хаосу в країні з населенням 26 мільйонів осіб.

У вівторок виповнюється 68 років з дня підписання перемир'я, що поклало край Корейській війні 1950-53 років. Кореї залишаються розділеними уздовж найсильніше укріпленого кордону в світі з моменту закінчення війни. Близько 28,5 тис американських військовослужбовців розміщені в Південній Кореї для стримування потенційної агресії з боку Північної Кореї.

Інтернет-видання "Aljazeera" на своєму сайті також підтверджує інформацію про те, що президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин обмінювались листами з квітня цього року.

Кім говорив про серйозні проблеми, з якими зіткнулася його країна в цьому році після того, як вона закрила свої кордони з Китаєм на початку пандемії COVID-19.

У січні на партійному з'їзді він повідомив, що п'ятирічний економічний план Півночі провалився майже у всіх сферах на тлі хронічного браку електроенергії та продовольства, які поглиблюються санкціями, пандемією і повенями. У червні він назвав продовольчу ситуацію "напруженою".

"Aljazeera" цитує слова колишнього аналітика ЦРУ по Північній Кореї, який заявив: "Ми знаємо, що за останній рік Північна Корея похитнулася від пандемії. Це, в поєднанні з санкціями, стихійними лихами і в цілому застарілою економікою, ймовірно, поставить Кім Чен Ина в жахливе становище. Так що, можливо, Кім сподівається, що Сеул допоможе йому вибратися з цієї "напруженою" ситуації з продовольством і іншими проблемами, що виникли в результаті пандемії".

Джо Байден, який обійняв посаду президента США в січні, пообіцяв змінити свій підхід до Північної Кореї і почати проводити більш "практичну, зважену" політику.

Сунг Кім, головний американський дипломат, який відповідає за переговори по Північній Кореї, заявив в червні, що Вашингтон готовий зустрітися з офіційними особами з Пхеньяну "в будь-якому місці, в будь-який час і без попередніх умов".

Але Кім Е Чен - сестра Кім Чен Ина і головний радник – відхилила цю пропозицію.

Аналітики кажуть, що несподіване відновлення міжкорейських гарячих ліній у вівторок можна розглядати як знак Кіма Вашингтону.

"Схоже, він вирішив, що відновлення міжкорейських відносин вигідно як для внутрішньої, так і для зовнішньої політики Півночі", - заявив агентству "AFP" Ян Му Чжин, професор Університету північнокорейських досліджень.

Він додав, що, незважаючи на призупинення переговорів, Мун постійно підкреслював важливість відновлення міжкорейських зв'язків. Дві Кореї технічно залишаються у стані війни, тому що Корейська війна 1950-1953 років закінчилася перемир'ям, а не мирним договором.

"Це слід розглядати як першу відповідь Кім Чен Ина Сеулу і Вашингтону", - сказав Ян.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Китаї відкрили найдовший у світі підвісний скляний міст.