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"Негайно залишіть країну": в МЗС України зробили термінову заяву щодо Афганістану

"Негайно залишіть країну": в МЗС України зробили термінову заяву щодо Афганістану
Оновлено 22:21 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

У Міністерстві закордонних справ України рекомендують громадянам країни утриматися від поїздок в Афганістан у зв'язку з ескалацією там збройного конфлікту. Також в Україні закликають швидше повертатися на батьківщину тим, хто зараз знаходиться в Афганістані.

Про це в четвер, 12 серпня, повідомляє пресслужба МЗС України.

Таку заяву в міністерстві зробили через те, що бойовики "Талібану" взяли під контроль кордони Афганістану з Таджикистаном і Узбекистаном, і захоплюють одне з головних міст країни Кандагар.

"У разі загрози життю або здоров'ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Таджикистан, в зону відповідальності якого належить Афганістан", - говорять в МЗС.

В іншому випадку українці, що знаходяться в Афганістані, можуть зателефонувати на цілодобову «гарячу лінію» міністерства України, де їх проконсультують і спробують надати допомогу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Китай налагоджує зв'язки з Талібаном: як на це реагує західна преса.

Нагадуємо, що 20 липня в Афганістані під час свята обстріляли ракетами президентський палац.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Афганистан, Талибан, МЗС, Кангадар.
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