Крах рейсу МАУ: Іран відмовився виплачувати компенсації сім'ям загиблих за рішенням суду

Ірані відмовилися виплачувати збиток сім'ям загиблих в авіакатастрофі МАУ, які подали в суд за запит Канади зазначивши, що провінційний канадський суд не володіє юрисдикцією розглядати даний позов.

Про це 21 травня повідомив Рейтер.

Відзначимо, що в результаті катастрофи загинули 176 осіб, 138 з яких громадяни Канади.

За словами представника МЗС Ірану Саїда Хатібзаде, канадський суд не володіє юрисдикцією щодо цієї авіакатастрофи, оскільки вона відбулася за межами країни. Додавши, що дане рішення не грунтується на свідченнях свідків.

За даними влади Ірану, катастрофа літака сталася в січні 2020 року, після вильоту з Тегерана.

Відзначимо, що іноземні держави в більшості не підпадають під юрисдикцію судів Канади, але за законом 2012 років немає список країн, які позначають як "іноземні держави, що підтримують тероризм", включаючи Іран і вони потрапляють під юрисдикцію канадського суду.

Нагадаємо, що 21 травня Верховному суді канадської провінції Онтаріо знайшли нові докази провини Ірану в катастрофі літака МАУ над Тегераном.

Раніше в МЗС Ірану визнала, що іранські військові спочатку знали, що це вони збили літак "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) поблизу Тегерана на початку 2020 року, але вимагали приховувати цей факт.