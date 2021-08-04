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На найбільшому звалищі шин в світі спалахнула масштабна пожежа: дим видно з космосу (фото, відео)

На найбільшому звалищі шин в світі спалахнула масштабна пожежа: дим видно з космосу (фото, відео)
02:41 Сьогодні Телеграф Фото: Скриншот

На найбільшому звалищі автомобільних шин в світі сталася масштабна пожежа.

Як повідомляє Yahoo News Australia, відео, імовірно, було знято в містечку Сулайбія в Кувейті.

Відео виклали в мережу місцеві жителі і воно вже встигло набрати понад 2,6 мільйонів переглядів.

Звалище в Сулайбіі займає площу близько 600 тисяч квадратних метрів і на нього звозять шини не тільки з Кувейту, але і з інших країн світу, які не можуть дозволити собі належну їх утилізацію чи переробку.

Нинішня пожежа виявилася настільки потужною, що густий чорний дим можна було побачити з космосу.

При цьому сам містечко відоме своїми найвищими температурами повітря у всій Азії, а тому пожежі тут трапляються відносно часто.

Відзначається, що в минулому році там теж спалахнула масштабна пожежа, внаслідок якої згоріло близько мільйона шин на площі близько 25 тисяч квадратних метрів.

Як повідомлялося раніше, з масштабними пожежами напередодні зіткнулася Туреччина. Вогнем охоплена майже вся південна частина країни, через що постраждали близько 850 осіб, а число загиблих зросло до 8.

Відповідальність за це взяла на себе терористична організація "Діти вогню".

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень по Близькому Сходу Микола Замикула розповів "Телеграфу" про те, яких кроків тепер варто очікувати від уряду Туреччини.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 39

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Кувейт, Пожежі, Сулайбія.
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