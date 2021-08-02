У Туреччині зросла кількість загиблих від пожежі, вогонь майже добрався до ТЕС і аеропорту Бодрум (фото, відео)

Гасіння лісових пожеж в Туреччині триває. У вогні майже вся південна частина країни, зокрема туристичні райони Анталія, Мармарис, всього вогонь зафіксували в 32 провінціях. Біля Бодрума вогонь підбирається до ТЕС і аеропорту.

Про це повідомляє Сumhuriyet.

Під загрозою опинилася Енікейская електростанція, яка забезпечує електроенергією Бодрум і Мілас. Також біля міста знаходиться аеропорт Бодрум. Не допустити загоряння на ТЕС вдалося завдяки тому, що вітер змінив напрям.

(Фото: Сumhuriyet)

Постраждали понад 850 осіб, кількість загиблих зросла до 8. Пожежні борються з вогнем безперервно, в гасінні задіяні літаки, в тому числі й українські, дрони, пожежні машини - близько тисячі одиниць техніки.

(Фото: Сumhuriyet)

Місцевих жителів частково евакуювали в безпечні райони. Зона пожежі перекрита. Раніше вдалося не допустити вогонь до Кемеркейської електростанції, що в районі Мугла.

"Телеграф" розповідав, що в пожежах в Туреччині винними себе назвали "Діти вогню", але офіційного коментаря не надходило.