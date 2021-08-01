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"Діти вогню" взяли на себе відповідальність за підпали в Туреччині: хто вони такі (відео)

"Діти вогню" взяли на себе відповідальність за підпали в Туреччині: хто вони такі (відео)
Оновлено 22:04 Сьогодні Телеграф

На тлі триваючих масштабних лісових пожеж в Туреччині, в мережі з'явилися повідомлення про те, що організація "Діти вогню" взяла на себе відповідальність за підпали.

Про це повідомляє Mash.

"Організація "Діти вогню" взяла на себе відповідальність за підпали лісів в Туреччині", - сказано в повідомленні.

"Діти вогню" є частиною організації РПК ( "Робоча партія Курдистану"), визнаної в Туреччині терористичною.

Як повідомляє Daily Sabah, до цього організація неодноразово заявляла, що влаштує масові пожежі в Туреччині. Також видання зазначає, що прихильники РПК відкрито раділи вогню в соцмережах.

Про діяльність терористів раніше висловлювався і президент країни Реджеп Тайіп Ердоган.

"Якщо є зрадники, які зайшли так далеко, щоб підпалити нашу країну, це наш борг затримати їх і забезпечити їм найсуворіше покарання", - сказав він.

Крім того, він додав, що влада сповнена рішучості "знищити осередки терористичних угруповань в містах".

Організація РПК, яка бореться за створення курдської автономії, була визнана терористичною не тільки в Туреччині, але і в США, ЄС, Канаді та ряді інших країн.

Як повідомлялося раніше, через масштабні пожежі в Туреччині шестеро людей загинули і ще близько 330 постраждали.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 47

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Туреччина, Пожежі.
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