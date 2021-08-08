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У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: 14 загиблих, 18 постраждалих (фото, відео)

У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: 14 загиблих, 18 постраждалих (фото, відео)
Оновлено 13:21 Сьогодні Телеграф Фокус

У Туреччині, де зараз не вщухають масштабні лісові пожежі, рано вранці в неділю, 8 серпня, перекинувся пасажирський автобус. В результаті аварії загинули щонайменше 14 осіб, ще 18 отримали поранення.

Про це повідомляє "Anadolu".

Інформації про те, чи є серед загиблих і постраждалих іноземці, зокрема, громадяни України, поки немає.

За даними ЗМІ, ДТП сталося на заході Туреччини в провінції Баликесір близько 4:40 ранку 8 серпня.

Автобус виконував рейс "Зонгулдак - Ізмір". На повороті він вилетів з проїжджої частини і перекинувся.

ДТП

На місці аварії загинули 11 пасажирів, ще троє людей померли вже в лікарні.

ДТП

На момент ДТП в салоні автобуса перебувало 32 людини, в тому числі двоє водіїв, які також померли. До лікарні госпіталізували ще 18 постраждалих пасажирів.

ДТП

За словами губернатора провінції Баликесір Хасана Чілдака, на трасі є вигин, в який автобус, можливо, заїхав на великій швидкості, що і призвело до трагедії.

Поки що точні деталі інциденту невідомі і поліція намагається їх з'ясувати.

дтп

17 бригад швидкої допомоги доставили поранених в 5 різних лікарень міста для надання їм медичної допомоги, підкреслив Чілдак.

дтп

Раніше "Телеграф" повідомляв, як 24 липня автобус з українцями потрапив у серйозну аварію в Польщі.

Нагадуємо, що 24 липня на Кубані (РФ) розбився автобус з туристами - є загиблі.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

ДТП, Авария, Туреччина, Баликесір.
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