Коронавірус дістався до індіанських племен в Бразилії

Світові новини:Члени племені тікуна заявили, що в їх майже ізольованому співтоваристві глибоко в амазонських лісах з’явилися перші померлі від коронавірусу.

Зараження почалося після того, як кілька членів племені повернулися з короткої подорожі на човні по річці Солімоес до найближчого поселення.

«Десятки людей отримали головні болі, лихоманку і кашель. Двоє померли. І п’ять державних медичних працівників на співтовариство, яке налічує близько 4000 чоловік, не лікують хворих, тому що у них немає захисного обладнання і тестів на коронавірус», — сказав староста села, Сінеш Тікуна.

Таким чином, плем’я тікуна покладаються на свої традиційні засоби від респіраторних захворювань: вдихання клубів диму від палаючих лікарських рослин.

Тяжке становище тікуна ілюструє небезпеку від коронавірусу, коли він поширюється в райони тропічних лісів, де члени племен живуть на територіях з обмеженими медичними послугами. Більшість з них доступні тільки на човні або невеликому літаку.

«Ми дуже стурбовані, головним чином тому, що допомога не приходить», — сказав Сінеш Тікуна в телефонному інтерв'ю.

Басейн Верхнього Солімоесу став осередком місцевої інфекції бразильської Амазонки. Тестування вкрай обмежене, але показує, що щонайменше 162 з приблизно 76 000 корінних жителів району були інфіковані і 11 померли. Існує більше 2000 підтверджених інфекцій в тих районах, які не контролюються медиками.

«У селищі Тікуна неподалік від кордону з Перу і Колумбією перші три смертельні випадки COVID-19 пов’язані з літніми членами племені. Їх заразили молоді одноплемінники, які покинули місто, щоб отримати урядові соціальні допомоги та обміняти рибу на курей і інші продукти харчування», — сказав Вейдсон Перейра, який координує охорону здоров’я в регіоні.

«Нашим болем сьогодні є корінні жителі, які не живуть в своїх громадах і приїжджають в місто і виїжджають з нього. Сьогодні найбезпечніше місце для них — це їх села», — сказав Перейра, який сам заразився коронавірусом і зараз перебуває вдома на самоізоляції.

За його словами, два тижні племінного карантину в регіоні дали б час для виявлення та ізоляції випадків, але «на жаль, цього не сталося». Найближча до племені тікуна лікарня знаходиться в невеликому місті Табатінга.

За словами Перейри, в лікарні використовуються 10 апаратів ШВЛ для пацієнтів з коронавірусом, а найближча реанімація знаходиться в 1600 км вниз за течією в Манаусі, також заповненому пацієнтами.

Додамо, президент Бразилії Жаір Болсонару виступає проти введення в країні жорстких карантинних заходів. Через свою позицію президент конфліктує з губернаторами і урядом. Зокрема, за два місяці в країні змінилося два голови МОЗ.

Міністерство охорони здоров’я Бразилії повідомляє, що кількість померлих від коронавируса нового типу COVID-19 в країні склало 16 122 людини.

У свою чергу, бразильський еколог Девід Лапола попереджає, що урбанізація колись диких районів сприяє виникненню зоонозних захворювань — хвороб, що передаються від тварин до людини.

Захворювання такого роду включають в себе коронавірус, який, як вважають вчені, походить від кажанів, перш ніж передався людям в китайській провінції Хубей. Лапола, який вивчає, як людська діяльність змінить майбутні екосистеми тропічних лісів, каже, що в Амазонії відбуваються ті ж процеси.

«Амазонка — це величезне сховище вірусів. Нам краще не випробовувати свою удачу», — сказав він в інтерв'ю.