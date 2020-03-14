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Візит президента Польщі до України може не відбутися

Візит президента Польщі до України може не відбутися
14:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:У зв'язку з розповсюдженням коронавірусу Анджей Дуда може не відвідати Україну у річницю Катинського злочину.

Президент Польщі Анджей Дуда у квітні, у 80-ту річницю Катинського злочину, планував поїздку в Україну на один з катинських цвинтарів. Однак у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу цей візит може не відбутися.

Про це Дуда заявив в ефірі Polsat News.

“Звичайно, у нас був план поїхати трохи пізніше в Україну, в річницю Катинського злочину, і там на так званих катинських кладовищах запалити лампадки, покласти квіти і помолитися на могилах вбитих польських офіцерів та службовців. Але саме в Україну, а не Росію. Однак з огляду на нинішню ситуацію (розповсюдження коронавірусу – ред.), ніхто не може сказати, чи буде ці плани реалізовано”,- зазначив Дуда.

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Як відомо віцепрем’єр-міністр, міністр культури і національної спадщини Польщі Пьотр Глінський раніше інформував, що Дуда планує 13 квітня бути у Харкові на Катинському цвинтарі.

Глава польського уряду Пьотр Мюллер в суботу в радіо ZET повідомив, що рішення про те, чи польська делегація на чолі з прем’єр-міністром Матеушом Моравецьким поїде 10 квітня до Смоленська і Катині буде ухвалюватися на наступному тижні. Він не виключив, що візит може бути скасовано, зокрема через обмеження авіасполучень через коронавірус.

У Польщі в цьому році відзначають 80-річчя Катинського злочину і 10-річчя Смоленської катастрофи.

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Як відомо, за рішенням вищого керівництва СРСР від 5 березня 1940 року було розстріляно приблизно 22 тис. поляків, яких було поховано у масових могилах поблизу Катині, Твері, Харкова та у Биківні. Їх було захоплено у полон і вивезено у глиб СРСР після окупації території Польщі у вересні 1939 року. Зокрема, в районі П’ятихатки на околиці Харкова поховано понад 3,8 тис. поляків з так званого катинського списку.

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10 квітня 2010 року в авіакатастрофі під Смоленськом загинули 96 громадян Польщі на чолі, серед них - президент Лєх Качинський, які прямували до Росії у 70-річчя Катинського злочину.

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Все по темі:

Польща, Анджей Дуда, Матеуш Моравецкий, Коронавірус, Covid-19, Президент Польщі, Катинський злочин, Пьотр Мюллер, Смоленська катастрофа, Лєх Качинський.
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