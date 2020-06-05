Політична криза в Венесуелі: ЄС знову підтримав Гуайдо

Світові новини:ЄС не визнає спроби влади Венесуели усунути Гуайдо з посади керівника парламенту.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель від імені всіх країн Євросоюзу заявив про невизнання так званих нових виборів голови Національної Асамблеї Венесуели та заперечив спробам владного режиму змістити з посади обраного керівника парламенту країни Хуана Гуайдо.

Про це йдеться у декларації Високого представника ЄС, яка оприлюднена на сайті Європейської Ради.

"Останній розвиток подій свідчить про подальше поглиблення тривалої інституційної та політичної кризи в Венесуелі, та про згортання конституційного та демократичного простору в цій країні. 26 травня Верховний суд Венесуели підтвердив повноваження Луїса Парра як Президента Національної Асамблеї. Як вже повідомлялося, ЄС вважає нелегітимною сесію, результатом якої стало "обрання" Луїса Парра, вона проведена без поваги до правової процедури та демократичних конституційних принципів. ЄС продовжує повною мірою підтримувати Хуана Гуайдо як Президента Національної Асамблеї", - йдеться у документі.

Євросоюз засудив політичні переслідування, що розгорнулися в країні. Зокрема, подання генерального прокурора Венесуели у Верховний суд з метою визначення приналежності політичної партії "Voluntad Popular" до терористичних організацій в декларації ЄС названо "кроком у невірному напрямку", який є неприйнятним, як і збільшення політичних репресій та порушення прав людини з боку режиму.

"ЄС знову наголошує, що надійний вихід з венесуельської кризи може бути досягнутий лише завдяки справжньому та інклюзивному політичному процесу, результатом якого буде проведення вільних та справедливих президентських виборів. Ми заперечуємо всі форми насильства, включаючи будь-яке військове або силове вторгнення в цю країну, і наполягаємо на необхідності термінового мирного та демократичного рішення", - йдеться у декларації.

Високий представник ЄС повідомив про намір скликати засідання Міжнародної контактної групи по врегулюванню в Венесуелі "у можливо найкоротший термін".

Як повідомлялося, політична криза у Венесуелі триває вже понад рік. У січні 2019 голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і США, визнали його легітимним на цій посаді.

Водночас президент Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою військових та силових структур, його легітимність визнають, зокрема РФ, Китай та Куба.