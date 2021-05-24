Над Білоруссю припиняють літати українські та іноземні авіакомпанії - що відомо на цю мить

Після того, як 23 травня Білорусь примусила літак авіакомпанії Ryanair, що виконував рейс "Афіни - Вільнюс" сісти у Мінську, авіакомпанії світу почали облітати країну стороною. Президент сусідньої держави Олександр Лукашенко та його підлеглі пішли на резонансний вчинок, щоб заарештувати головного редактора опозиційного до них Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Хто вже облітає Білорусь

Відомий лоукостер Wizz Air вже сьогодні, 24 березня, пустив свій рейс Київ - Таллінн в обліт Білорусі. Видання Bloomberg з посиланням на саму авіакомпанію пише, що Wizz Air "постійно відстежує та оцінює ситуацію".

Austrian Airlines направила свій борт "Відень - Москва" через Україну. Інформація про зміну маршруту теж з’явилася сьогодні на сайті міжнародної служби моніторингу пересування повітряного транспорту Flightradar. При цьому літак прилетів на 12 хвилин раніше.

Латвійська AirBaltic також припинила літати через Білорусь, пише агенція Delfi. Оскільки компанія є національною, то такі зміни в маршрутах літаків до Риги прокоментував міністр транспорту Таліс Лінкайтс.

"Наша національна авіакомпанія AirBaltic безперервно стежить за ситуацією з безпекою в повітряному просторі різних країн. І вже прийняла рішення поки не використовувати повітряний простір Білорусі у своїх польотах. Зі своїми рекомендаціями виступить і Латвійське агентство цивільної авіації", - заявив він.

Білорусь вже облітають рейси "Рига - Тбілісі" та "Рига - Одеса".

Польська авіакомпанія LOT теж припинить свої польоти над Білоруссю. Про це повідомляє видання RMF FM з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького. Його уряд закликав решту європейських зробити так само.

Крім того, влада Польщі занепокоєна тим, що за наказом Лукашенка можуть захопити ще польський літак з пасажирами.

Що буде далі

За даними Bloomberg ввечері 24 березня буде зібраний позачерговий саміт лідерів ЄС в Брюсселі. На ньому учасники Євросоюзу мають розглянути припинення польотів над Білоруссю.

Крім того, ЄС може обмежити можливості білоруських авіакомпаній робити посадки в аеропортах країн-учасниць Євросоюзу. Також наземні перевезення з Білорусі до ЄС теж можуть припинитись.

В українців станом на 16:30 24 березня ще є можливість придбати квиток до Білорусі. Рейси поки виконують Belavia та Міжнародні авіалінії України.

Зараз над небом Білорусі ще літають Lufthansa, British Airways та Aeroflot.