Майже через місяць в Італії нарешті показали відео моменту смертельної аварії на канатній дорозі

У Мережі з'явилося шокуюче відео, на якому відображено момент смертельної аварії на канатній дорозі в Італії, де загинуло 14 туристів.

Відзначимо, що НП сталася 23 травня на канатній дорозі Стреза-Моттароне, яка досягає висоти в 1491 метр. Трос підйомника, ведучого на гору над озером Маджоре, обірвався, коли кабіна була майже нагорі.

Кабіна різко зупинилася, і люди поїхали в зворотному напрямку, впавши вниз. Загинуло 14 осіб, молодшому з яких було всього два роки. Вижити вдалося лише одній дитині - 5-річному хлопчику.

Як повідомлялося раніше, в Хмельницькій області впала повітряна куля з пасажирами, в результаті чого одна людина загинула і п'ятеро отримали травми.