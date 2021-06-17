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Майже через місяць в Італії нарешті показали відео моменту смертельної аварії на канатній дорозі

Майже через місяць в Італії нарешті показали відео моменту смертельної аварії на канатній дорозі
10:31 Сьогодні Телеграф

У Мережі з'явилося шокуюче відео, на якому відображено момент смертельної аварії на канатній дорозі в Італії, де загинуло 14 туристів.

Відзначимо, що НП сталася 23 травня на канатній дорозі Стреза-Моттароне, яка досягає висоти в 1491 метр. Трос підйомника, ведучого на гору над озером Маджоре, обірвався, коли кабіна була майже нагорі.

Кабіна різко зупинилася, і люди поїхали в зворотному напрямку, впавши вниз. Загинуло 14 осіб, молодшому з яких було всього два роки. Вижити вдалося лише одній дитині - 5-річному хлопчику.

Як повідомлялося раніше, в Хмельницькій області впала повітряна куля з пасажирами, в результаті чого одна людина загинула і п'ятеро отримали травми.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 46

Все по темі:

Италия, Катастрофа, Відеофакт, Канатна дорога.
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