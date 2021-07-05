Гарна новина для українців: популярний європейський курорт дозволить в'їзд щепленим вакциною Covishield

Острів Мадейра - автономний португальський регіон, відкрив свої кордони для туристів, які щеплені від COVID-19 вакцинами, що не схвалені ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Частина Португалії, яка знаходиться на материку, визнає тільки вакцини зі списку ЄС. Мадейра, за словами міністра охорони здоров'я регіону Педро Рамоса, відкрита для всіх, хто отримав й інші щеплення. Серед них, в тому числі китайський Sinovac та індійські вакцини.

За словами Рамоса, рівень захисту у щеплених вакцинами не зі списку, буде таким же як й у інших. COVID-сертифікат ЄС включає тільки 4 вакцини. Але держави можуть самостійно приймати рішення про розширення переліку.

Раніше, "Телеграф" повідомляв, що вакцинація Covishield тепер дає право в'їзду в Австрію, Німеччину, Словенію, Грецію, Ірландію та Іспанію.