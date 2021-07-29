Скачать
Четвер, 29.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Не вистачить і на 20 років: РФ виснажила легкодоступні родовища нафти і золота
Не вистачить і на 20 років: РФ виснажила легкодоступні родовища нафти і золота
Зеленський знайшов нову посаду для Єрмака
Зеленський знайшов нову посаду для Єрмака
Підсумки з’їзду партії "Голос": Рудик зберегла свою посаду, а сім нардепів – виключено
Підсумки з’їзду партії "Голос": Рудик зберегла свою посаду, а сім нардепів – виключено
Масштабні пожежі охопили ще один курорт Туреччини: в МЗС розповіли про евакуацію українців (відео)
Масштабні пожежі охопили ще один курорт Туреччини: в МЗС розповіли про евакуацію українців (відео)

Масштабні пожежі охопили ще один курорт Туреччини: в МЗС розповіли про евакуацію українців (відео)

Масштабні пожежі охопили ще один курорт Туреччини: в МЗС розповіли про евакуацію українців (відео)
Оновлено 16:58 Сьогодні Телеграф

Пожежі в Туреччині, які раніше привели до смертей в Анталії, 29 липня спалахнули в іншій частині країни - на Егейському узбережжі поблизу курортного Мармаріса.

Про це повідомляє місцеве видання TRT Haber.

Рятувальники кажуть, що стихія розбушувалася близько 13:00 в лісах в районі Мармаріса. Через спекотну погоду та вітер полум'я поширюється з великою швидкістю. На боротьбу з пожежами кинули понад 30 бригад рятувальників, п'ять вертольотів і літак.

На момент виходу новини почалася евакуація туристів і персоналу деяких готелів.

Відзначимо, що висилати українців додому з Анталії і Мармаріса поки не будуть.

За інформацією "РБК-Україна", в МЗС кажуть, що їм надійшло кілька скарг у зв'язку зі стихією, однак вони стосувалися, в основному, відсутності світла або води через те, що сталося. Масових скарг з боку українців поки немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 27 червня в турецькій провінції Мугла почалася величезна лісова пожежа - готелі з туристами були зовсім близько.

А днем пізніше, 28 липня, в турецькій провінції Анталія через аномальну спеку пожежа охопила сотні гектарів лісу, в результаті чого загинуло три людини і більше 120 постраждали.

На момент виходу новини полум'я в цій частині Туреччини вдалося локалізувати. Влада каже, що ситуація з пожежами поблизу Анталії нормалізується, і осередки загоряння, в основному, взяті під контроль.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 57

Все по темі:

Эвакуация, Мармарис, Туреччина, Пожежа, Туристи.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Зеленский назначил Сергея Шаптала начгенштаба ВСУ, а Александра Павлюка - командующего ООС: биографии и фото
02 На Заході б'ють на сполох - Росія може вже зараз напасти на Україну, як це було після Олімпіади в Сочі
03 Бразилію сковують морози і засипає снігом (відео)
04 Двох доз проти "Дельти" недостатньо? У Pfizer розкрили деталі нового дослідження
05 НБУ виявив сайт, що видає себе за Систему BankID. Як не стати жертвою шахраїв?
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Поліція запустила спеціальний додаток для людей з інвалідністю
Поліція запустила спеціальний додаток для людей з інвалідністю
Мати 6-річної дівчинки, убитої підлітком під Харковом, розповіла про останні години життя доньки (фото)
Мати 6-річної дівчинки, убитої підлітком під Харковом, розповіла про останні години життя доньки (фото)
Зеленський змінив &quot;верхівку&quot; української армії - хто зайняв посади (інфографіка)
Зеленський змінив "верхівку" української армії - хто зайняв посади (інфографіка)
Стало відомо, коли в Україні скасують масковий режим
Стало відомо, коли в Україні скасують масковий режим
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся