Масштабні пожежі охопили ще один курорт Туреччини: в МЗС розповіли про евакуацію українців (відео)

Пожежі в Туреччині, які раніше привели до смертей в Анталії, 29 липня спалахнули в іншій частині країни - на Егейському узбережжі поблизу курортного Мармаріса.

Про це повідомляє місцеве видання TRT Haber.

Рятувальники кажуть, що стихія розбушувалася близько 13:00 в лісах в районі Мармаріса. Через спекотну погоду та вітер полум'я поширюється з великою швидкістю. На боротьбу з пожежами кинули понад 30 бригад рятувальників, п'ять вертольотів і літак.

На момент виходу новини почалася евакуація туристів і персоналу деяких готелів.

Відзначимо, що висилати українців додому з Анталії і Мармаріса поки не будуть.

За інформацією "РБК-Україна", в МЗС кажуть, що їм надійшло кілька скарг у зв'язку зі стихією, однак вони стосувалися, в основному, відсутності світла або води через те, що сталося. Масових скарг з боку українців поки немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 27 червня в турецькій провінції Мугла почалася величезна лісова пожежа - готелі з туристами були зовсім близько.

А днем пізніше, 28 липня, в турецькій провінції Анталія через аномальну спеку пожежа охопила сотні гектарів лісу, в результаті чого загинуло три людини і більше 120 постраждали.

На момент виходу новини полум'я в цій частині Туреччини вдалося локалізувати. Влада каже, що ситуація з пожежами поблизу Анталії нормалізується, і осередки загоряння, в основному, взяті під контроль.